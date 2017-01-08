Многие жители Тегерана плакали, держа в руках портреты Рафсанджани. Толпа переместилась с улиц к больнице, где находился политик до своей смерти.

Толпа скорбящих на время перекрыла движение транспорта по центральным улицам Тегерана.

Бывший президент Ирана был госпитализирован после сердечного приступа и скончался в больнице на 83-м году жизни.

Али Акбар Хашеми Рафсанджани был президентом Ирана с 1989 по 1997 годы. В последнее время он возглавлял Совет целесообразности — совещательный орган при высшем руководителе Ирана Али Хаменеи.