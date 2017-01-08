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Тысячи иранцев в Тегеране почтили память экс-президента Рафсанджани
09.01.2017 11:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Многие жители Тегерана плакали, держа в руках портреты Рафсанджани. Толпа переместилась с улиц к больнице, где находился политик до своей смерти.
Толпа скорбящих на время перекрыла движение транспорта по центральным улицам Тегерана.
Бывший президент Ирана был госпитализирован после сердечного приступа и скончался в больнице на 83-м году жизни.
Али Акбар Хашеми Рафсанджани был президентом Ирана с 1989 по 1997 годы. В последнее время он возглавлял Совет целесообразности — совещательный орган при высшем руководителе Ирана Али Хаменеи.
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Несколько тысяч иранцев вышли на улицы Тегерана после известия о смерти бывшего президента Ирана Али Акбара Хашеми Рафсанджани, который скончался накануне после...
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