Фильм « Кредо убийцы » стал лидером минского проката по итогам минувших выходных. Фантастический проект сдвинул с первого места комедию «Елки», возглавлявшую топ две недели кряду. В США практически месяц лидирует «Изгой-один» из франшизы «Звездные войны». Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





По данным столичного «Киновидеопроката», фильм «Кредо убийцы» в кинотеатрах компании по итогам прошедших выходных заработал 123 тысячи рублей. В США прокат картины проходит не очень удачно: 50 миллионов долларов за три недели проката. Мировые сборы экранизации компьютерной игры составляют на данный момент 100 миллионов долларов. При бюджете в 125 миллионов доходы проекта не обрадуют создателей.

На второе место в Минске спустилась комедия «Елки 5» . Картина заработала 61 тысячу белорусских рублей. Общие сборы новогоднего проекта составляют три миллиона долларов, это на порядок меньше, чем у первых частей франшизы.

Третье место минского проката досталось мультику «Три богатыря и морской царь» . Анимация заработала 47 тысяч рублей. Четвертое и пятое места заняли проекты «Пассажиры» и « Викинг ». Сборы фильмов — по 44 тысячи рублей.

В США очередную неделю лидирует фильм « Изгой-один » из франшизы «Звездные войны». За минувшие выходные фильм заработал еще 22 миллиона долларов. Мировые сборы проекта превысили 914 миллионов долларов.

С результатом в 13 миллионов долларов в США стартовал фильм «Другой мир: Войны крови». Мировые сборы превышают 55 миллионов долларов. Это пока что самый слабый результат всех частей сериала.

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