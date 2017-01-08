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В рождественские выходные зрители предпочли "Елкам" фантастику "Кредо убийцы"
Фильм «
По данным столичного «Киновидеопроката», фильм «Кредо убийцы» в кинотеатрах компании по итогам прошедших выходных заработал 123 тысячи рублей. В США прокат картины проходит не очень удачно: 50 миллионов долларов за три недели проката. Мировые сборы экранизации компьютерной игры составляют на данный момент 100 миллионов долларов. При бюджете в 125 миллионов доходы проекта не обрадуют создателей.
На второе место в Минске спустилась комедия
Третье место минского проката досталось мультику
В США очередную неделю лидирует фильм «
С результатом в 13 миллионов долларов в США стартовал фильм «Другой мир: Войны крови». Мировые сборы превышают 55 миллионов долларов. Это пока что самый слабый результат всех частей сериала.
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Фильм "Кредо убийцы" стал лидером минского проката по итогам минувших выходных.
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