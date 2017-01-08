В Минске задержали сотрудника автомойки по подозрению в угоне, сообщила БЕЛТА представитель ГАИ Фрунзенского района Алена Волчек.

«Инцидент произошел в ночь 8 января. Сотрудник одной из столичных автомоек угнал Mercedes, на котором, двигаясь по улице Неманской в сторону улицы Каменногорской, не справился с управлением, выскочил на островок безопасности и снес два светофора и дорожный знак. До этого им же был совершен наезд на припаркованную Mazda», — отметила Алена Волчек.

Как выяснилось, 25-летний угонщик, чтобы уйти от ответственности, представился экипажу ГАИ пассажиром и сказал, что, мол, виновник ДТП скрылся. Однако прояснить ситуацию помогла владелица автомобиля. Она сдала автомобиль на автомойку. Узнав, что произошло, хозяйка Mercedes написала заявление об угоне.

Проводится проверка. «По предварительным данным, у угонщика, согласно медицинскому освидетельствованию, зафиксировано 2 промилле алкоголя. Кроме того, мужчина был лишен права управлять транспортным средством в 2015 году за езду в пьяном виде», — добавила Алена Волчек.