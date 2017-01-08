﻿ В Минске пьяный сотрудник автомойки снес два светофора и дорожный знак на Mercedes клиентки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минске пьяный сотрудник автомойки снес два светофора и дорожный знак на Mercedes клиентки

09.01.2017 12:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске задержали сотрудника автомойки по подозрению в угоне, сообщила БЕЛТА представитель ГАИ Фрунзенского района Алена Волчек.

«Инцидент произошел в ночь 8 января. Сотрудник одной из столичных автомоек угнал Mercedes, на котором, двигаясь по улице Неманской в сторону улицы Каменногорской, не справился с управлением, выскочил на островок безопасности и снес два светофора и дорожный знак. До этого им же был совершен наезд на припаркованную Mazda», — отметила Алена Волчек.

Как выяснилось, 25-летний угонщик, чтобы уйти от ответственности, представился экипажу ГАИ пассажиром и сказал, что, мол, виновник ДТП скрылся. Однако прояснить ситуацию помогла владелица автомобиля. Она сдала автомобиль на автомойку. Узнав, что произошло, хозяйка Mercedes написала заявление об угоне.

Проводится проверка. «По предварительным данным, у угонщика, согласно медицинскому освидетельствованию, зафиксировано 2 промилле алкоголя. Кроме того, мужчина был лишен права управлять транспортным средством в 2015 году за езду в пьяном виде», — добавила Алена Волчек.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медицинское освидетельствование показало у угонщика 2 промилле алкоголя. В 2015 году он был лишен права управлять транспортным средством за езду в пьяном виде.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Меняем перчатки на варежки: как не замерзнуть зимой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика