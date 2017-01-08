



Столбик термометра уверенно шагнул в минус - к нам пришла настоящая зима. Если в выходные можно было спастись от мороза дома, то в будние скрываться сложнее. Команда TAM.BY пообщалась со специалистами столичных медцентров и узнала, как не замерзнуть по дороге на работу.

Почему мы вообще мерзнем?





Когда человек в сильный мороз оказывается на улице, сосуды в организме сужаются, происходит перераспределение кровообращения. Энергия направлена на поддержание жизнеспособности важных органов и кровь концентрируется именно там. А вот конечности остаются не удел.

Наше тело хочет как можно меньше тепла отдать наружу, - поясняет Антон Главинский, директор медицинского центра " Арс Валео ", - поэтому "экономит" на обогреве конечностей. Закрываются поры на коже и мелкие периферические капилляры. Руки, ноги, нос, уши всегда мерзнут первыми.

Когда на термометре серьезный минус, больше всего мы боимся обморожения. Для этого стоит особое внимание уделить одежде.

Что надеть, чтобы не околеть?





Лучшее решение — многослойная одежда, которая создает воздушную прослойку, удерживающую тепло. Стоит выбирать вещи из натуральных тканей: хлопка и шерсти. Также отлично согревает термобелье.

Обувь должна быть свободной, не давящей, - рассказывает Елена Михневич, врач-терапевт медицинского центра " Sante ", - чтобы не затруднять и без того медленное кровообращение.

Обувь лучше выбирать на натуральном меху. Между перчатками и варежками специалисты советуют отдать предпочтение второму варианту. Не рекомендуется выходить на улицу без шапки, иначе значительная часть тепла уйдет наружу.

Сейчас разрабатывают специальные ткани, которые сохраняют тепло и выводят влагу. Такой вариант работает только в том случае, если вы постоянно двигаетесь и активно выделяете то самое тепло, которое можно сберечь. Если на морозе вам предстоит долго стоять, то лучше отказаться от такой одежды.

Меняем бургеры и колу на более "жаркие" продукты





Главное, не выходить на улицу голодным. Перед прогулкой нужно хорошо поесть. В сильные морозы лучше есть горячую пищу. Сразу же забываем о бургерах, бутербродах и холодных напитках. Если зимой питаться так, будто на дворе лето, то можно заработать синдром хронической усталости. Лучше отдать предпочтение более "жарким" продуктам: рыбе, мясу, картофелю, сырам, орехам, сухофруктам. Ведь еда — это энергия, и большая ее часть уйдет на обогрев организма.

Но переедать тоже не стоит, - предупреждает Мария Шолкова, врач-терапевт Медицинской диагностической компании СИНЛАБ . Ведь зимой, когда темнеет рано, есть хочется гораздо больше .

Особенно нас тянет на жирное и сладкое. Так организм защищает себя от мороза. Поэтому нужно следить за рационом и кушать чаще, но маленькими порциями.

Не стоит забывать и о вреде алкоголя. Его согревающие функции — миф. На самом деле сосуды ненадолго расширяются, согревая лишь кожу, но это тепло быстро уходит и температура в организме резко падает.

Первые признаки того, что миссия по сохранению тепла провалена



pixabay.com/ru

Один из ранних признаков охлаждения организма — озноб, ощущение мурашек на коже. Слегка снижается чувствительность на открытых участках тела. Если воздействие холода продолжается, человек чувствует вялость и сонливость. Наступает сначала легкое, а затем выраженное нарушение кровообращения.

Явный признак охлаждения организма - бледность кожи, - делится опытом врач медицинского центра " Кравира ". Кроме того, учащается сердцебиение, снижаются температура тела и артериальное давление.

Мерзнуть может не весь организм, а отдельные участки тела. Тогда их чувствительность снижается, появляется бледность, а при сильном обморожении — пузырьки с мутноватой жидкостью.

Придя домой, сразу нырять в горячую воду не стоит. В этом случае главное — умеренность. Переоденьтесь в домашнее, укутайтесь в одеяло, пейте теплый чай.

Если возможности пойти домой нет, зайдите в ближайшее помещение: магазин, аптеку, кафе. Не стоит растирать замерзшие участки тела снегом и шерстяными варежками: можно травмировать кожу. Снимите все металлические украшения и сделайте легкий массаж там, где чувствуете признаки обморожения. Старайтесь двигаться и не стойте на месте.

Не нужно думать, что мороз — абсолютное зло. Есть в нем и плюсы. В зимнем воздухе кислорода больше, чем в летнем. Короткая прогулка по холоду поможет избавиться от усталости и головной боли. Главное, уметь беречь тепло. Команда проекта TAM.BY надеется, что наши советы в этом помогут. Берегите себя.