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Меняем перчатки на варежки: как не замерзнуть зимой
Столбик термометра уверенно шагнул в минус - к нам пришла настоящая зима. Если в выходные можно было спастись от мороза дома, то в будние скрываться сложнее. Команда
Почему мы вообще мерзнем?
Когда человек в сильный мороз оказывается на улице, сосуды в организме сужаются, происходит перераспределение кровообращения. Энергия направлена на поддержание жизнеспособности важных органов и кровь концентрируется именно там. А вот конечности остаются не удел.
Когда на термометре серьезный минус, больше всего мы боимся обморожения. Для этого стоит особое внимание уделить одежде.
Что надеть, чтобы не околеть?
Лучшее решение — многослойная одежда, которая создает воздушную прослойку, удерживающую тепло. Стоит выбирать вещи из натуральных тканей: хлопка и шерсти. Также отлично согревает термобелье.
Обувь лучше выбирать на натуральном меху. Между перчатками и варежками специалисты советуют отдать предпочтение второму варианту. Не рекомендуется выходить на улицу без шапки, иначе значительная часть тепла уйдет наружу.
Сейчас разрабатывают специальные ткани, которые сохраняют тепло и выводят влагу. Такой вариант работает только в том случае, если вы постоянно двигаетесь и активно выделяете то самое тепло, которое можно сберечь. Если на морозе вам предстоит долго стоять, то лучше отказаться от такой одежды.
Меняем бургеры и колу на более "жаркие" продукты
Главное, не выходить на улицу голодным. Перед прогулкой нужно хорошо поесть. В сильные морозы лучше есть горячую пищу. Сразу же забываем о бургерах, бутербродах и холодных напитках. Если зимой питаться так, будто на дворе лето, то можно заработать синдром хронической усталости. Лучше отдать предпочтение более "жарким" продуктам: рыбе, мясу, картофелю, сырам, орехам, сухофруктам. Ведь еда — это энергия, и большая ее часть уйдет на обогрев организма.
Особенно нас тянет на жирное и сладкое. Так организм защищает себя от мороза. Поэтому нужно следить за рационом и кушать чаще, но маленькими порциями.
Не стоит забывать и о вреде алкоголя. Его согревающие функции — миф. На самом деле сосуды ненадолго расширяются, согревая лишь кожу, но это тепло быстро уходит и температура в организме резко падает.
Первые признаки того, что миссия по сохранению тепла провалена
Один из ранних признаков охлаждения организма — озноб, ощущение мурашек на коже. Слегка снижается чувствительность на открытых участках тела. Если воздействие холода продолжается, человек чувствует вялость и сонливость. Наступает сначала легкое, а затем выраженное нарушение кровообращения.
Мерзнуть может не весь организм, а отдельные участки тела. Тогда их чувствительность снижается, появляется бледность, а при сильном обморожении — пузырьки с мутноватой жидкостью.
Придя домой, сразу нырять в горячую воду не стоит. В этом случае главное — умеренность. Переоденьтесь в домашнее, укутайтесь в одеяло, пейте теплый чай.
Если возможности пойти домой нет, зайдите в ближайшее помещение: магазин, аптеку, кафе. Не стоит растирать замерзшие участки тела снегом и шерстяными варежками: можно травмировать кожу. Снимите все металлические украшения и сделайте легкий массаж там, где чувствуете признаки обморожения. Старайтесь двигаться и не стойте на месте.
Не нужно думать, что мороз — абсолютное зло. Есть в нем и плюсы. В зимнем воздухе кислорода больше, чем в летнем. Короткая прогулка по холоду поможет избавиться от усталости и головной боли. Главное, уметь беречь тепло. Команда проекта
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Команды TAM.BY пообщалась со специалистами столичных медцентров и узнала, как не замерзнуть по дороге на работу.
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