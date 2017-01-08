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Житель Могилева на Rover врезался в отбойник в Смоленской области
09.01.2017 12:36 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв – Sputnik. Два человека пострадали в результате ДТП в Смоленской области: житель Могилева не справился с управлением автомобилем и врезался в дорожное ограждение, сообщила в понедельник ГИБДД по Смоленской области.
© Фото: ГАИ Минского района
Авария произошла 8 января в 20:50 на 288-м километре автодороги Москва – Минск в Сафоновском районе.
"Водитель, управляя автомобилем Rover 25, совершил наезд на фрагмент шины большегрузного транспортного средства, после чего не справился с управлением и совершил наезд на транспортное ограждение", – сказали в ГИБДД.
По информации инспекции, в результате ДТП водитель – 30-летний житель Могилева, а также 32-летняя пассажирка получили различные ранения.
Прибывшая на место аварии бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших в Сафоновскую центральную районную больницу.
В настоящее время по факту дорожного происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку.
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Прибывшая на место аварии бригада скорой доставила пострадавших в Сафоновскую центральную районную больницу, по факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.
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