МИНСК, 9 янв – Sputnik. Два человека пострадали в результате ДТП в Смоленской области: житель Могилева не справился с управлением автомобилем и врезался в дорожное ограждение, сообщила в понедельник ГИБДД по Смоленской области.



© Фото: ГАИ Минского района Лобовое ДТП в Минском районе: в реанимацию попала пассажирка Kia

Авария произошла 8 января в 20:50 на 288-м километре автодороги Москва – Минск в Сафоновском районе.

"Водитель, управляя автомобилем Rover 25, совершил наезд на фрагмент шины большегрузного транспортного средства, после чего не справился с управлением и совершил наезд на транспортное ограждение", – сказали в ГИБДД.

По информации инспекции, в результате ДТП водитель – 30-летний житель Могилева, а также 32-летняя пассажирка получили различные ранения.

Прибывшая на место аварии бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших в Сафоновскую центральную районную больницу.

В настоящее время по факту дорожного происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку.