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Перестраховка: на БелАЭС хотят удержать высококвалифицированные кадры
Подписан Указ «О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции».
Информация об этом размещена на официальном
В соответствии с документом, на БелАЭС создаются условия для привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров.
В рамках указа иностранным специалистам, которые работают на объекте и официально считаются «государственными должностными лицами», разрешено открывать счета в иностранных банках. Под это определение подпадают также сотрудники, претендующие на занятие соответствующих должностей на данном предприятии.
Кроме того, иностранным организациям, привлекаемым для сооружения АЭС и выполнения работ (оказания услуг) в течение гарантийного срока в соответствии с генеральным контрактом на сооружение Белорусской АЭС, предоставляется право получать разрешения на привлечение в страну иностранной рабочей силы и специальные разрешения на право занятия трудовой деятельностью в республике в соответствии с порядком, установленным для юридических лиц Беларуси.
Напомним, на строительстве БелАЭС в течение минувшего года произошло несколько неприятных инцидентов.
10 июля на Белорусской АЭС произошло
Доставка корпуса в Беларусь также
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Подписан Указ «О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции».
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