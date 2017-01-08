Подписан Указ «О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции».

Информация об этом размещена на официальном сайте президента Беларуси Александра Лукашенко.

В соответствии с документом, на БелАЭС создаются условия для привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров.

В рамках указа иностранным специалистам, которые работают на объекте и официально считаются «государственными должностными лицами», разрешено открывать счета в иностранных банках. Под это определение подпадают также сотрудники, претендующие на занятие соответствующих должностей на данном предприятии.

Кроме того, иностранным организациям, привлекаемым для сооружения АЭС и выполнения работ (оказания услуг) в течение гарантийного срока в соответствии с генеральным контрактом на сооружение Белорусской АЭС, предоставляется право получать разрешения на привлечение в страну иностранной рабочей силы и специальные разрешения на право занятия трудовой деятельностью в республике в соответствии с порядком, установленным для юридических лиц Беларуси.

Напомним, на строительстве БелАЭС в течение минувшего года произошло несколько неприятных инцидентов.

10 июля на Белорусской АЭС произошло обрушение корпуса реактора с высоты 2-4 метров, после чего генподрядчик строительства Белорусской АЭС – корпорация «Росатом» заговорила о возможной замене реактора , с которым случилось ЧП. В итоге Минск принял решение заменить поврежденный корпус реактора.