Об изменениях в погодных условиях на текущей неделе в эфире радио Sputnik Беларусь рассказал начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометцентра Дмитрий Рябов.

"Первую половину недели погодные условия в нашей стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Во вторник и среду преимущественно без осадков, лишь в юго-восточных регионах ожидается небольшой снег. Температура ночью составит от 11 до 17 градусов мороза, при прояснениях минус 18-24, днем минус 6-12", — рассказал Дмитрий Рябов.

По словам синоптика, в ночь на среду в среднем по стране ожидается минус 12-19 градусов, при прояснениях 20-23 градуса мороза, днем от минус 5 до минус 10.

Собеседник Sputnik уточнил, что с четверга на белорусскую погоду начнет влиять атлантический циклон с центром над Скандинавским полуостровом. Северные ветра сменятся на юго-западные, в стране установится более теплая, но ветреная и с осадками погода.

"В четверг и пятницу ожидается снег, ветер порывами 15-20 метров в секунду, температура еще немного повысится. В четверг ночью минус 7-12, днем минус 2-8, в западных регионах около нуля", — рассказал синоптик.

По словам Дмитрия Рябова, в выходные белорусов также ждет снег, на отдельных участках дорог гололедица, в ночные часы минус 1 — минус 8, днем от минус 4 до 1 градуса тепла.

Прогноз погоды от начальника службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометцентра Дмитрия Рябова на текущую неделю слушайте на радио Sputnik Беларусь.