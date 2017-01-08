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Американка стала мемом из-за селфи на фоне беспорядка
Жительница Луизианы Алисса Борделон (Alyssa Bordelon) опубликовала собственное фото в вечернем платье, однако вместо восхищения получила множество насмешек. Об этом рассказывает
Алисса опубликовала снимок с собой в блестящем платье, написав «Отправлюсь на ужин, потому что мне нужен предлог, чтобы надеть это». Записью поделились более 4 тысяч раз.
Другие пользователи обратили на беспорядок в ее комнате. Многие принялись слать ей сообщения с советом навести порядок перед походом в ресторан.
«Пора найти причину прибраться, потому что…»
«Ты и твои дети через 10 лет»
Некоторые помогли девушке убраться с помощью фоторедактора
Кое-кто принялся в деталях разбирать фотографию.
«А после ужина она съест мармелад с пола»
«Черт, это вафельница??»
«Это мышь на заднем плане?»
Предприимчивая девушка обернула неожиданную славу себе на пользу. Она начала
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Интернет-пользователи "помогли" Алиссе избавиться от мусора c помощью фоторедактора.
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