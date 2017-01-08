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Американка стала мемом из-за селфи на фоне беспорядка

09.01.2017 12:57 — Разное | Tut.by  
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Жительница Луизианы Алисса Борделон (Alyssa Bordelon) опубликовала собственное фото в вечернем платье, однако вместо восхищения получила множество насмешек. Об этом рассказывает Mashable.

Алисса опубликовала снимок с собой в блестящем платье, написав «Отправлюсь на ужин, потому что мне нужен предлог, чтобы надеть это». Записью поделились более 4 тысяч раз.

Другие пользователи обратили на беспорядок в ее комнате. Многие принялись слать ей сообщения с советом навести порядок перед походом в ресторан.

«Пора найти причину прибраться, потому что…»

«Ты и твои дети через 10 лет»

Некоторые помогли девушке убраться с помощью фоторедактора

Кое-кто принялся в деталях разбирать фотографию.

«А после ужина она съест мармелад с пола»

«Черт, это вафельница??»

«Это мышь на заднем плане?»

Предприимчивая девушка обернула неожиданную славу себе на пользу. Она начала кампанию по сбору средств под названием «Оплатите мое обучение и я уберусь в комнате». «Если я достигну своей цели (10000 долларов за год обучения в школе), я оставлю вторую работу и посвящу свою жизнь чистоте», - написала она.

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Интернет-пользователи "помогли" Алиссе избавиться от мусора c помощью фоторедактора.

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