Жительница Луизианы Алисса Борделон (Alyssa Bordelon) опубликовала собственное фото в вечернем платье, однако вместо восхищения получила множество насмешек. Об этом рассказывает Mashable .

Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/UpeVG8y5SJ — alyssa (@og_pocahontas) 23 декабря 2016 г.

Алисса опубликовала снимок с собой в блестящем платье, написав «Отправлюсь на ужин, потому что мне нужен предлог, чтобы надеть это». Записью поделились более 4 тысяч раз.

Другие пользователи обратили на беспорядок в ее комнате. Многие принялись слать ей сообщения с советом навести порядок перед походом в ресторан.

«Пора найти причину прибраться, потому что…»

«Ты и твои дети через 10 лет»

Некоторые помогли девушке убраться с помощью фоторедактора

I gotchu covered cleaned ya room for free RT @og_pocahontas Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/QKc9BZ6D7K — highsaiah (@halalzay) 6 января 2017 г.

*Fixed* RT @og_pocahontas : Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/dBzG0Jax0U — One funny tweeter (@bk17__) 6 января 2017 г.

Кое-кто принялся в деталях разбирать фотографию.

«А после ужина она съест мармелад с пола»

«Черт, это вафельница??»

«Это мышь на заднем плане?»

Предприимчивая девушка обернула неожиданную славу себе на пользу. Она начала кампанию по сбору средств под названием «Оплатите мое обучение и я уберусь в комнате». «Если я достигну своей цели (10000 долларов за год обучения в школе), я оставлю вторую работу и посвящу свою жизнь чистоте», - написала она.