В администрации Центрального района закончилось общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду строительства нового многофункционального духовно-просветительского комплекса зданий БПЦ на пересечении улиц Освобождения с Обойной. Согласно протоколу, на общественное обсуждение проект самого комплекса выставлять не будут.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, землю под строительство нового здания БПЦ получила еще несколько лет назад. Сейчас на этом участке стоят два здания конца XIX века: № 6 и 6а по ул. Освобождения. По проекту здания снесут, а на их месте построят комплекс, состоящий из нескольких зданий с подземным паркингом. С уже существующим Минским епархиальным управлением, которое стоит по соседству, комплекс будет соединяться через надземную галерею.

Против сноса исторических зданий выступал председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович. Свои замечания во время общественного обсуждения отчета ОВОС он прислал в администрацию Центрального района.

Комиссия, которая работала на обсуждении, рассмотрела замечания и ответила на них. На предложение историка приостановить разработку проектно-сметной документации по объекту комиссия отметила, что проектная документация уже разработана в установленном законодательством порядке, утверждена и прошла государственную экспертизу.

А на предложение выставить проект многофункционального комплекса на общественное обсуждение специалисты ответили, что обсуждение по этому объекту не предусмотрено.