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Результаты опроса ВЦИОМ: более 70 процентов россиян довольны своей жизнью

09.01.2017 12:46 — Разное | Ежедневник  
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Результаты опроса ВЦИОМ: более 70 процентов россиян довольны своей жизнью

фото: bbc.com

Большинство россиян довольно своей жизнью, но все еще опасается за ситуацию в стране, показал проведенный в конце минувшего декабря опрос ВЦИОМ.

В целом за 2016 год оценка россиянами ситуации в личной жизни и их ожидания в отношении будущего улучшились. 72% опрошенных россиян оценивают ситуацию, сложившуюся конкретно в их жизни, как хорошую, сообщает Би-би-си.

Чуть более четверти опрошенных заявили, что недовольны своей жизнью.

Ситуацию, сложившую в стране в целом, россияне тоже оценивают довольно позитивно - хорошей ее назвали 56% опрошенных. В декабре 2015 года таких было 46%.

При этом 42% респондентов уверены, что худшие времени еще впереди. В декабре 2015 года таких было 52%.

Четверть опрошенных полагает, что трудные времена россияне переживают сейчас. Еще столько же уверены, что трудности остались позади.

Руководитель управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Степан Львов пояснил, что экономическая ситуация беспокоит россиян, но они стали относиться к ней менее эмоционально. Львов также связывает рост положительных оценок с "политической стабильностью", которая укрепилась после парламентских выборов.

Другие исследования показывают, что россияне в целом не очень довольны жизнью. Согласно исследованию Европейского банка реконструкции и развития, число довольных жизнью россиян составляет 32%. Россия по уровню удовлетворенности жизнью населения находится в конце списка из десятка стран с переходной экономикой. Эксперты это связывают с негативными оценками ситуации в экономике.

Во второй половине 2016 года различные опросы зафиксировали улучшение настроений россиян. Многие вновь начали увеличивать свои расходы на фоне роста зарплат.

Тем не менее, в конце года, по данным РАНХиГС, три четверти россиян заявили, что их затронул кризис.

 
 
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Большинство россиян довольно своей жизнью, но все еще опасается за ситуацию в стране, показал проведенный в конце минувшего декабря опрос ВЦИОМ.

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