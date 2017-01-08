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Зарегистрировали 11 из 70. На сайте Минтруда появился реестр агентств по трудоустройству
С 1 января 2017 года правительство начало регулировать деятельность агентств по трудоустройству, которые, как предполагается, должны помогать соискателям в поиске работы. Для того, чтобы законно оказывать услуги, компания должна быть в реестре Министерства труда и соцзащиты. На данный момент в списке значится 11 агентств, хотя, по оценкам самого ведомства, всего в Беларуси
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У агентств по трудоустройству, как ранее
Однако по факту оказывается, что клиент такого агентства лишь получал распечатку вакансий, которые есть в открытом доступе. Кроме того, кадровые агентства не гарантировали достоверность предоставляемой информации — например, клиенты должны самостоятельно обращаться к нанимателям и уточнять актуальность предоставляемых агентством вакансий, условия труда и размер заработной платы. Правда, наказать такие компании почти невозможно: в договоре, который люди подписывают, сказано, что они платят «за оказание консультационно-информационных услуг», а не за поиск работы.
Согласно Положению, агентством по трудоустройству при содействии гражданам в трудоустройстве предоставляются следующие услуги
Также предусмотрено, что оплата услуг по содействию в трудоустройстве производится по факту предоставления услуг.
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На данный момент в реестре агентств по трудоустройству значится 11 компаний, хотя, по оценкам самого ведомства, всего в Беларуси насчитывается порядка 70 подобных...
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