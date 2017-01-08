С 1 января 2017 года правительство начало регулировать деятельность агентств по трудоустройству, которые, как предполагается, должны помогать соискателям в поиске работы. Для того, чтобы законно оказывать услуги, компания должна быть в реестре Министерства труда и соцзащиты. На данный момент в списке значится 11 агентств, хотя, по оценкам самого ведомства, всего в Беларуси насчитывается порядка 70 подобных агентств.



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Ознакомится со списком можно на сайте Министерства. Создание подобного реестра чиновники объясняли большим количеством «злоупотреблений в этой сфере». Напомним, что до нового года деятельность агентств по трудоустройству законодательно не была регламентирована — на нее распространялись лишь общие механизмы защиты прав граждан при предоставлении некачественных услуг, в том числе в сфере трудоустройства.

У агентств по трудоустройству, как ранее писал FINANCE.TUT.BY, в нашей стране не очень хорошая репутация. От кадровых агентство они в первую очередь отличаются тем, что за поиск работы приходится платить самими соискателям (в случае кадрового агентства услуги оплачивает компания, которая ищет сотрудников).

Однако по факту оказывается, что клиент такого агентства лишь получал распечатку вакансий, которые есть в открытом доступе. Кроме того, кадровые агентства не гарантировали достоверность предоставляемой информации — например, клиенты должны самостоятельно обращаться к нанимателям и уточнять актуальность предоставляемых агентством вакансий, условия труда и размер заработной платы. Правда, наказать такие компании почти невозможно: в договоре, который люди подписывают, сказано, что они платят «за оказание консультационно-информационных услуг», а не за поиск работы.

Согласно Положению, агентством по трудоустройству при содействии гражданам в трудоустройстве предоставляются следующие услуги

консультирование по вопросам составления резюме;

составление (редактирование) резюме;

организация работы по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и (или) получения дополнительного профессионального образования;

предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда;

предоставление достоверной информации о наличии у нанимателя свободных рабочих мест и требованиях, предъявляемых нанимателем к кандидатам;

распространение резюме среди потенциальных нанимателей;

подготовка к собеседованию с нанимателем;

организация собеседования с нанимателем;

содействие в оформлении трудовых отношений с нанимателем;

содействие в подборе подходящего места работы.

Также предусмотрено, что оплата услуг по содействию в трудоустройстве производится по факту предоставления услуг.