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Китай провел летные испытания самолета на водородных топливных элементах

09.01.2017 13:31 — Разное | Ежедневник  
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Китай провел летные испытания самолета на водородных топливных элементах

фото: newdaynews.ru

Китайские ученые успешно провели первые летные испытания своего самолета на водородных топливных элементах.

Об этом сообщили в китайской Академии наук, передает издание Sina.

Как рассказали ученые, самолет совершил свой тестовый полет в китайском городе Шэньян на высоте 320 м. Во время его полета не было зафиксировано выбросов вредных веществ в атмосферу.

Летательный аппарат оснащен водородным топливным элементом, вырабатывающим мощность 20 кВт, которая питает бортовые системы самолета.

Самолет был создан учеными из китайской провинции Ляонин. За основу был взят электрический самолет RX1E. Во время взлета самолет питают топливные элементы и литиевые батареи. В полете самолет использует мощность топливных элементов, от которых заряжаются батареи.

Во время полета было установлено, что система на водородных топливных элементах соответствует техническим стандартам и является безопасной для окружающей среды, пишет РБК.

Как отмечает Sina, топливные элементы являются безопасными для окружающей среды, бесшумны в работе и не выделяют во время работы вредных веществ. Кроме того, они обладают долгим сроком эксплуатации.

Водородные топливные элементы, а также воздушно-алюминиевые электрохимические генераторы превращают химическую энергию водорода или алюминия в электричество.

 
 
Ссылка на источник 24
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Китайские ученые успешно провели первые летные испытания своего самолета на водородных топливных элементах.

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