У жильцов нового дома № 96 на улице Ленинградской в Витебске наледь образуется на рамах окон и на подоконниках. Люди также жалуются на постоянные сквозняки.





Многодетная мать Наталья С., которая живет в квартире № 84, прислала фотографии, на которых видно, что, несмотря, на все попытки заделать щели в окнах подручными средствами, на рамах и подоконнике образуются лед и иней.

По словам Натальи, ее дети вынуждены спать в теплой одежде и под толстыми одеялами. Кроме того, в доме, построенном чуть более года назад, на стенах появилась плесень, начали отваливаться обои.





С проблемой обмерзания окон Наталья столкнулась еще прошлой зимой, только заселившись в новостройку. На ее жалобу откликнулись… в марте! Специалисты провели регулировку окон, просверлили отверстия в откосах и заполнили пустоты пеной. Однако проблема осталась нерешенной.

Похожие нарекания на качество окон, судя по сообщениям в группе жильцов дома № 96 на улице Ленинградской, есть и у соседей Натальи С. Так, 6 января в паблике создали тему с обсуждением вопроса, кому можно пожаловаться на обледенение. В ней жильцы еще двух квартир сообщают об образовании наледи и сквозняках из окон, при этом они отмечают, что обращения в отдел качества ДСК видимых результатов не приносит.





Десятиэтажный дом № 96 на улице Ленинградской (КПД № 6) сдали в конце 2015 года. Ключи от новых квартир жильцам торжественно вручили 19 ноября. Строительство вел «Витебский ДСК» по заказу управления капитального строительства Витебска. Большинство квартир предназначалось для многодетных семей и переселенцев из сносимого ветхого жилья, но были и дольщики.





Последние три дня температура воздуха в Витебске колебалась в пределах −20… −29,7 °C, влажность воздуха при этом была на уровне 75−99%.