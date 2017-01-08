Своим появлением, как и самим названием, мансарды обязаны французскому архитектору Франсуа Мансару, который в 1630 г. впервые использовал в своем проекте чердачное пространство в качестве жилого. С тех пор этот прием получил широкое распространение в крупных городах западной Европы.



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Историю жилья под крышей рассказыывает художник-дизайнер студии дизайна интерьера « Дикинг » Егор Морозов.

— Примечательно, что Мансар проектировал преимущественно элитарное жилье и даже дворцы, а вот мансарды в те времена заселяли чаще всего не самые богатые слои населения. Тогда к ним относились и поэты, и художники. Вероятно, благодаря этому квартира в мансарде сегодня считается признаком некой «богемности». Обуславливалось же низкая цена таких помещений низкой степенью комфортабельности — зимой холодно, летом же благодаря прямым солнечным лучам и нагреванию кровли — невыносимо жарко.

Сегодня жилье в мансарде, как показывает практика, привлекает молодых и творческих людей. Ведь не каждому придутся по вкусу замысловатые, зачастую двухуровневые, пространства, образованные скошенными потолками и мансардными окнами в них. В этом плюс, а для кого-то, вероятно, и минус, мансардных квартир — необычный интерьер. В таком жилье хозяин в тандеме с умелым дизайнером сможет воплотить в жизнь свои самые смелые и заветные идеи.



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Разработка дизайн-проекта мансардной квартиры — нелегкая и интересная задача. Тут как нигде чрезвычайно важной становится правильная организация и компоновка всех помещений и зон.



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В зависимости от конструктивных особенностей здания, площади квартиры и от предпочтений будущих жильцов, планировка может быть как и полностью свободной, так и с изолированными помещениями. По сути, если подойти к вопросу с умом, возможны практически любые варианты планировки. Способствует этому большое количество естественного освещения и, чаще всего, довольно высокие потоки в квартирах такого типа.



Фото сайта design-homes.ru

Традиционно же в первом уровне квартиры располагаются кухня, гостиная и ванная. Выше размещают спальню, детскую, гардеробную, кабинет, тем самым отделяя жилую зону квартиры от общественных пространств.



Фото сайта ru.airbnb.com



Фото сайта instahome.ru



Фото сайта homedsgn.com

Трудности, диктуемые наклонными стенами верхних помещений, решаются и могут сыграть позитивную эстетическую роль в дизайне. Ярчайшим примером могут служить спальни с мансардными окнами, где кровать вполне рационально и функционально можно размещать у наклонной стены. Особенно оценят это любители созерцать звездное небо перед сном и любители просыпаться от первых лучей солнца.



Фото сайта ciscoexpo.ru



Фото сайта interior-design.biz/

Не лишено эстетики, и даже романтики, мансардное окно в ванной комнате.



Фото сайта simplyloft.co.uk

Красиво, необычно, а главное — рационально может решаться пространство детской комнаты. В данном случае остается нетронутой полезная (удобной высоты) площадь для игровой и учебной зоны.



Фото сайта remontbp.com

Если это позволяет площадь квартиры, не самые удобные с точки зрения высоты площади можно превратить в освещенные стильные гардеробные.



Фото сайта remontbp.com

Интерьеры мансардных квартир могут быть выполнены в любом стиле. Однако чаще всего они представлены в стилях лофт, минимализм, кантри, шале, в скандинавском стиле. Но, как показывает практика, любой, даже самый заурядный дизайн в квартире подобного типа «обречен» выглядеть свежо, экстравагантно и стильно.



Фото сайта jurnaldedesigninterior.com



Фото сайта idesignarch.com



Фото сайта jurnaldedesigninterior.com



Фото сайта jurnaldedesigninterior.com

В отечественной архитектурно-строительной практике прием надстройки мансард, к сожалению, пока не получает распространения. В Минске таких домов единицы. А ведь этот способ позволяет получать дополнительные жилые площади в короткие сроки с относительно небольшими затратами, да и, а старые дома приобретают современный вид.

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