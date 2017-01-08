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Идеальная мансарда. Проект "Большая квартира"
Своим появлением, как и самим названием, мансарды обязаны французскому архитектору Франсуа Мансару, который в 1630 г. впервые использовал в своем проекте чердачное пространство в качестве жилого. С тех пор этот прием получил широкое распространение в крупных городах западной Европы.
— Примечательно, что Мансар проектировал преимущественно элитарное жилье и даже дворцы, а вот мансарды в те времена заселяли чаще всего не самые богатые слои населения. Тогда к ним относились и поэты, и художники. Вероятно, благодаря этому квартира в мансарде сегодня считается признаком некой «богемности». Обуславливалось же низкая цена таких помещений низкой степенью комфортабельности — зимой холодно, летом же благодаря прямым солнечным лучам и нагреванию кровли — невыносимо жарко.
Сегодня жилье в мансарде, как показывает практика, привлекает молодых и творческих людей. Ведь не каждому придутся по вкусу замысловатые, зачастую двухуровневые, пространства, образованные скошенными потолками и мансардными окнами в них. В этом плюс, а для кого-то, вероятно, и минус, мансардных квартир — необычный интерьер. В таком жилье хозяин в тандеме с умелым дизайнером сможет воплотить в жизнь свои самые смелые и заветные идеи.
Разработка дизайн-проекта мансардной квартиры — нелегкая и интересная задача. Тут как нигде чрезвычайно важной становится правильная организация и компоновка всех помещений и зон.
В зависимости от конструктивных особенностей здания, площади квартиры и от предпочтений будущих жильцов, планировка может быть как и полностью свободной, так и с изолированными помещениями. По сути, если подойти к вопросу с умом, возможны практически любые варианты планировки. Способствует этому большое количество естественного освещения и, чаще всего, довольно высокие потоки в квартирах такого типа.
Традиционно же в первом уровне квартиры располагаются кухня, гостиная и ванная. Выше размещают спальню, детскую, гардеробную, кабинет, тем самым отделяя жилую зону квартиры от общественных пространств.
Трудности, диктуемые наклонными стенами верхних помещений, решаются и могут сыграть позитивную эстетическую роль в дизайне. Ярчайшим примером могут служить спальни с мансардными окнами, где кровать вполне рационально и функционально можно размещать у наклонной стены. Особенно оценят это любители созерцать звездное небо перед сном и любители просыпаться от первых лучей солнца.
Не лишено эстетики, и даже романтики, мансардное окно в ванной комнате.
Красиво, необычно, а главное — рационально может решаться пространство детской комнаты. В данном случае остается нетронутой полезная (удобной высоты) площадь для игровой и учебной зоны.
Если это позволяет площадь квартиры, не самые удобные с точки зрения высоты площади можно превратить в освещенные стильные гардеробные.
Интерьеры мансардных квартир могут быть выполнены в любом стиле. Однако чаще всего они представлены в стилях лофт, минимализм, кантри, шале, в скандинавском стиле. Но, как показывает практика, любой, даже самый заурядный дизайн в квартире подобного типа «обречен» выглядеть свежо, экстравагантно и стильно.
В отечественной архитектурно-строительной практике прием надстройки мансард, к сожалению, пока не получает распространения. В Минске таких домов единицы. А ведь этот способ позволяет получать дополнительные жилые площади в короткие сроки с относительно небольшими затратами, да и, а старые дома приобретают современный вид.
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