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Администрация "Белэкспо" просит не сносить комплекс в первом полугодии 2017-го

09.01.2017 13:53 — Разное | Tut.by  
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Руководство «Белэкспо» просит городские власти перенести снос комплекса ради строительства арабского многофункционального комплекса на второе полугодие 2017 года. Об этом пишет БелаПАН.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Исполняющий обязанности заместителя директора национального выставочного центра «Белэкспо» на улице Янки Купалы Павел Якитович говорит, что изначально первое полугодие 2017 года определено как срок сноса комплекса.

«Но мы просим отсрочить наш переезд, поскольку в данный период запланирован ряд очень важных международных выставочных проектов, которые очень сложно перенести сейчас. Поэтому мы просим и Мингорисполком, и предприятие „Мiнская спадчына“, чтобы мы могли бы работать спокойно до мая», — рассказал Якитович.

По его словам, перспективы о предоставлении новой площадки для размещения выставочного комплекса есть, но пока о них рассказывать рано.

«Надо еще месяц поработать над предложением. Тогда мы будем точно знать, переезжаем ли мы на эту площадку. С помощью Мингориспокома и Управления делами президента этот вопрос решаем. Есть один вариант, но пока о нем рано говорить», — сказал он.

Напомним, к 2020 году на месте «Белэкспо» и второй больницы на Богдановича в 2020 году должен появиться арабский многофункциональный комплекс. Эта земля отдана под застройку компании наследного принца Абу-Даби.

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На месте "Белэкспо" к 2020 году должен появится арабский многофункциональный центр.

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