﻿ Руководство торгового центра Dana Mall: магазины откроются к концу июня, Zara - к концу сентября. 21.by
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Руководство торгового центра Dana Mall: магазины откроются к концу июня, Zara - к концу сентября

09.01.2017 13:50 — Разное | Tut.by  
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Новый трехэтажный торговый центр Dana Mall открылся в конце декабря. Но, как мы писали на прошлой неделе, работает в нем сейчас только четыре магазина и гипермаркет. Потенциальные арендаторы рассказали, что не открылись, потому что руководство торгового центра постоянно переносило сроки сдачи молла. Руководство ТЦ объясняет задержку с открытием затянувшимся ремонтом в арендованных помещениях.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В Dana Mall ситуацию прокомментировали спустя несколько дней.

«Ожидается, что отделочные работы в ТРЦ Dana Mall арендаторы закончат ближе к концу июня. Каждый арендатор выполняет отделку и ремонт в своем помещении в соответствии с их требованиями. И, как правило, это часто требует дополнительных строительных работ на территории самого помещения, что влечет за собой необходимость нового согласования с администрацией, а также внесения изменений в проект и др. По мере того, как арендаторы будут заканчивать ремонт в своих магазинах и бутиках, они сразу будут открывать свои магазины», — пояснили в руководстве торгового центра.

А вот магазин одежды Zara, открытие которого анонсировали, заработает только осенью.

«Большие арендаторы, такие как Zara с площадью от 10 000 квадратных метров и кинотеатр с 8 кинозалами имеют эксклюзивные условия, согласно которым они могут увеличить сроки выполнения отделочных работ до сентября», — рассказали в Dana Mall.

 
 
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В торговом центре задержку с открытием объясняют затянувшимся ремонтом в арендованных помещениях.

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