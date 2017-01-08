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В розыгрыше автомобиля от "Белоруснефть" победил работник этой же компании
Победителем декабрьского розыгрыша автомобиля в рекламной компании «Белоруснефти» стал работник этой же компании. Читатели этому факту возмутились, а на предприятии прокомментировали, что действуют по закону.
Весь прошлый год компания «Белоруснефть» проводила рекламную акцию среди своих клиентов и разыгрывала ценные призы, в том числе автомобили. После оглашения результатов декабрьского розыгрыша, в редакцию AUTO.TUT.BY одновременно обратилось сразу несколько читателей. Их возмутило то, что по правилам игры запрещено участие сотрудников компании и их близких родственников в подобных играх.
«Победителем розыгрыша стал некто Сергей Я. Он же работает в компании „Беларуснефть“ и является администратором группы социальной сети компании в Гродно, где и проводился розыгрыш автомобиля», — написали читатели.
В компании на эту претензию ответили развернуто: суть ответа сводится к тому, что розыгрыш провели по закону.
В компании отметили, что ближайшие несколько розыгрышей будут проводится в Минске, поэтому все желающие могут при этом присутствовать.
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Однако в самой компании поясняют, что действовали исключительно по закону.
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