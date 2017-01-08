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В концерне "Беллесбумпром" рассказали детали о "важнейшем инвестиционном проекте".

Проект "Создание нового производства садового домостроения с модернизацией действующих мощностей", реализуемый ОАО "Стройдетали", постановлением Совмина №1 от 3 января определен как важнейший инвестиционный проект в деревообработке.

При реализации всех предусмотренных мероприятий объем производства садовых домокомплектов возрастет с 432 единиц на сумму 1,26 млн рублей в 2017 году до 864 штук на 2,52 млн рублейв 2018-м, сообщает БЕЛТА .

Целью данного проекта является развитие деревообрабатывающего производства, обеспечивающего углубленную переработку, комплексное и рациональное использование древесины, использование имеющегося ресурсного и кадрового потенциала ОАО "Стройдетали" для освоения выпуска новой конкурентоспособной экспортно ориентированной продукции. "Во время реализации инвестпроекта планируется получение в аренду участков леса для заготовки древесины для оптимизации производственных издержек", - подчеркнули в "Беллесбумпроме".

На финансирование капитальных затрат ОАО "Стройдетали" не планирует привлекать заемные средства и не претендует на оказание господдержки. Все инвестиционные затраты (1,27 млн рублей) будут профинансированы за счет собственных средств предприятия. "Для осуществления проекта "Стройдеталям" потребуется увеличить объемы потребления древесного сырья. В 2017 году - примерно до 50 тыс. куб. м, в 2018-м еще больше. Статус важнейшего инвестпроекта дает предприятию право на заключение договоров аренды участков лесного фонда для самостоятельной заготовки древесины, необходимой для осуществления проекта, что является гарантом бесперебойного обеспечения сырьем и стабильности в цене входящего сырья", - констатировали в концерне.

ОАО "Стройдетали" входит в состав концерна "Беллесбумпром", является многоотраслевым предприятием, имеющим лесозаготовки, лесопиление, производство продукции деревообработки. Предприятие является экспортно ориентированным, реализует за рубеж садовые и дачные домики из профилированного бруса, гаражи из профилированного бруса, окна, дверные комплекты, ворота для домиков и гаражей, пиломатериал, топливные брикеты. На внутреннем рынке предприятие продает двери.