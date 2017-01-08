﻿ Давид Улльстрем уходит из ХК «Динамо-Минск». 21.by
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Давид Улльстрем уходит из ХК «Динамо-Минск»

09.01.2017 14:19 — Разное | БДГ  
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ХК «Динамо-Минск» расторг контракт с Давидом Улльстремом по соглашению сторон.

Информация о расторжении контракта с 27-летним шведским нападающим Давидом Улльстремом размещена на официальном сайте минского хоккейного клуба «Динамо».

Хоккеист отыграл за минчан три матча в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и полностью выполнил свои обязательства в отношении клуба.

«К сожалению, травмы, которые преследовали его в этом сезоне, не позволили Давиду проявить себя в составе нашей команды», – сообщил руководитель клуба Павел Бурба.

 
Теги: Минск
 
 
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ХК «Динамо-Минск» расторг контракт с Давидом Улльстремом по соглашению сторон.

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