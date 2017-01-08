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Давид Улльстрем уходит из ХК «Динамо-Минск»
ХК «Динамо-Минск» расторг контракт с Давидом Улльстремом по соглашению сторон.
Информация о расторжении контракта с 27-летним шведским нападающим Давидом Улльстремом размещена на официальном
Хоккеист отыграл за минчан три матча в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и полностью выполнил свои обязательства в отношении клуба.
«К сожалению, травмы, которые преследовали его в этом сезоне, не позволили Давиду проявить себя в составе нашей команды», – сообщил руководитель клуба Павел Бурба.
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ХК «Динамо-Минск» расторг контракт с Давидом Улльстремом по соглашению сторон.
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