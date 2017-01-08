На рождественские праздники пассажирский автобус, направлявшийся из Москвы в Минск, заглох в Оршанском районе из-за мороза. Помощь попавшим в чрезвычайную ситуацию оказали сотрудники местного отдела ГАИ, сообщил представитель Госавтоинспекции региона Александр Казючиц.

«Около шести часов 8 января в автобусе с 40 пассажирами „прихватило“ топливо, и он заглох. Реанимировать топливную систему своими силами не представлялось возможным. Чтобы люди не замерзли, сотрудники Оршанского ОГАИ организовали подвоз чая, кофе, некоторых людей доставили на ближайшую АЗС, где можно было отогреться. Спустя 3 часа прибыл второй автобус, а неисправный отбуксировали в столицу», — пояснил Александр Казючиц.

За рождественские праздники в регионе оказали помощь 65 водителям, в основном тем, у которых замерзало топливо.

«С приходом морозов наши сотрудники переведены на усиленный вариант несения службы. Созданы оперативные штабы по оказанию помощи участникам дорожного движения, попавшим в сложную ситуацию», — отметил Александр Казючиц.

Госавтоинспекция обращается к автолюбителям воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно это касается транспорта с дизельным двигателем.