﻿ Лондонцы и берлинцы устроили в метро "День без штанов". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лондонцы и берлинцы устроили в метро "День без штанов"

09.01.2017 14:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Впервые такой флешмоб состоялся в 2002 году в Нью-Йорке. После этого идею подхватили более шести десятка городов "Старого света". И если в первом "Дне без штанов" участвовали всего семь человек, то сейчас ряды активистов насчитывают более четырех тысяч молодых людей.

Идея флешмоба заключается в том, что участники появляются в общественных местах лишь в верхней одежде, без брюк или юбок, и нижнем белье.

По словам участников акции, их цель — развеселить окружающих, поднять настроение себе и другим людям, а также разбавить ежедневную рутину.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники ежегодного флешмоба "День без штанов" прошли по улицам Лондона и Берлина без брюк и спустились в таком виде на станции метрополитенов. Смотрите на видео,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Давид Улльстрем уходит из ХК «Динамо-Минск»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика