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Лондонцы и берлинцы устроили в метро "День без штанов"
09.01.2017 14:22 — Разное | Sputnik Беларусь
Впервые такой флешмоб состоялся в 2002 году в Нью-Йорке. После этого идею подхватили более шести десятка городов "Старого света". И если в первом "Дне без штанов" участвовали всего семь человек, то сейчас ряды активистов насчитывают более четырех тысяч молодых людей.
Идея флешмоба заключается в том, что участники появляются в общественных местах лишь в верхней одежде, без брюк или юбок, и нижнем белье.
По словам участников акции, их цель — развеселить окружающих, поднять настроение себе и другим людям, а также разбавить ежедневную рутину.
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Участники ежегодного флешмоба "День без штанов" прошли по улицам Лондона и Берлина без брюк и спустились в таком виде на станции метрополитенов. Смотрите на видео,...
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