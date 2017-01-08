Впервые такой флешмоб состоялся в 2002 году в Нью-Йорке. После этого идею подхватили более шести десятка городов "Старого света". И если в первом "Дне без штанов" участвовали всего семь человек, то сейчас ряды активистов насчитывают более четырех тысяч молодых людей.

Идея флешмоба заключается в том, что участники появляются в общественных местах лишь в верхней одежде, без брюк или юбок, и нижнем белье.

По словам участников акции, их цель — развеселить окружающих, поднять настроение себе и другим людям, а также разбавить ежедневную рутину.