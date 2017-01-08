В беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым лауреат премии "Белорусский спортивный Олимп" Руслан Васильев рассказал о вручении ему престижной награды и личных спортивных предпочтениях.



© Sputnik/ Владимир Нестерович Колумнист Sputnik стал лауреатом президентской спецпремии

"Я не особенно доверяю людям, которые говорят, что элементы признания в той или иной форме оставляют их равнодушными. Естественно, я доволен и благодарен тем, кто сделал такой выбор и позволил мне состояться в профессии", — отметил собеседник Sputnik.

По словам Руслана Васильева, спорт для него — это стиль жизни, а среди любимых игровых видов — не только футбол и хоккей.

"Я с большим удовольствием смотрю керлинг, который многие все еще считают забавой для дворников, что совершенно не так. Это и хорошие физические нагрузки, и основательная растяжка, и усилия. И, наконец, это интеллект. Не зря керлинг называют шахматами на льду", — рассказал Руслан Васильев.

Полную версию беседы с редактором отдела игровых видов спорта газеты "Спортивная панорама" и колумнистом Sputnik Русланом Васильевым о присуждении лауреатом специальной премии президента "Белорусский спортивный Олимп" за 2016 год.