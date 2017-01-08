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Васильев: керлинг – это шахматы на льду, а не забава для дворников
09.01.2017 14:12 — Разное | Sputnik Беларусь
В беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым лауреат премии "Белорусский спортивный Олимп"
© Sputnik/ Владимир Нестерович
"Я не особенно доверяю людям, которые говорят, что элементы признания в той или иной форме оставляют их равнодушными. Естественно, я доволен и благодарен тем, кто сделал такой выбор и позволил мне состояться в профессии", — отметил собеседник Sputnik.
По словам Руслана Васильева, спорт для него — это стиль жизни, а среди любимых игровых видов — не только футбол и хоккей.
"Я с большим удовольствием смотрю керлинг, который многие все еще считают забавой для дворников, что совершенно не так. Это и хорошие физические нагрузки, и основательная растяжка, и усилия. И, наконец, это интеллект. Не зря керлинг называют шахматами на льду", — рассказал Руслан Васильев.
Полную версию беседы с редактором отдела игровых видов спорта газеты "Спортивная панорама" и колумнистом Sputnik Русланом Васильевым о присуждении лауреатом специальной премии президента "Белорусский спортивный Олимп" за 2016 год.
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Редактор отдела игровых видов спорта газеты "Спортивная панорама" и колумнист Sputnik Руслан Васильев стал лауреатом специальной премии президента "Белорусский...
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