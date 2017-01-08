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Бывший гигант литовской промышленности (завод "Гражтай") за долги может быть отдан "Минскому тракторному заводу".

Об этом сообщает BALTNEWS.lt со ссылкой на местные СМИ.

Последний в своём роде завод свёрл в странах Балтии пал под тяжестью судебных приставов. Окружной суд Вильнюса постановил, что бывший гигант литовской промышленности, завод "Гражтай" (Grąžtai) за долги (5,9 млн евро) может быть отдан "Минскому тракторному заводу".

Сообщается, что акции завода свёрл оцениваются в 2,4 млн. евро и принадлежат компании "Džeiranai". В 2015 году деятельность завода была полностью перенесена из Вильнюса в провинциальный городок Расейняй.

Нужно заметить, что Вильнюсский завод свёрл был основан в 1957 году, и вёл производство сразу в семи цехах.