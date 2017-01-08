﻿ Бал в Мирском замке: на именинах у Теофилии Констанции Радзивилл. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Бал в Мирском замке: на именинах у Теофилии Констанции Радзивилл

09.01.2017 14:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В этот раз гости попали в 1761 год, на бал по случаю именин Теофилии Констанции Радзивилл, сестры князя Пане Коханку. Программа построена так, что гости Мирского замка оказываются не только зрителями, но и непосредственными участниками торжества.

В ходе Мирского бала можно получить мастер-классы от профессионалов и, конечно же, продемонстрировать свое танцевальное мастерство.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сохраняя сложившиеся традиции, Мирский бал проходит в роскошных интерьерах Портретного зала.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Бывший гигант литовской промышленности завод "Гражтай" может стать достоянием Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика