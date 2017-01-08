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Бал в Мирском замке: на именинах у Теофилии Констанции Радзивилл
09.01.2017 14:46 — Разное | Sputnik Беларусь
В этот раз гости попали в 1761 год, на бал по случаю именин Теофилии Констанции Радзивилл, сестры князя Пане Коханку. Программа построена так, что гости Мирского замка оказываются не только зрителями, но и непосредственными участниками торжества.
В ходе Мирского бала можно получить мастер-классы от профессионалов и, конечно же, продемонстрировать свое танцевальное мастерство.
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Сохраняя сложившиеся традиции, Мирский бал проходит в роскошных интерьерах Портретного зала.
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