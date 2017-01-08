В этот раз гости попали в 1761 год, на бал по случаю именин Теофилии Констанции Радзивилл, сестры князя Пане Коханку. Программа построена так, что гости Мирского замка оказываются не только зрителями, но и непосредственными участниками торжества.

В ходе Мирского бала можно получить мастер-классы от профессионалов и, конечно же, продемонстрировать свое танцевальное мастерство.