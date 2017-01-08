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Картинка дня: ныряльщик снял нападение опасной акулы-быка

09.01.2017 14:50 — Разное | Tut.by  
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Мода на экшн-камеры позволяет увидеть самые экстремальные моменты из разных уголков планеты. К примеру, на днях австралийский рыбак заснял стычку с акулой-быком. Видео «от первого лица» появилось на YouTube-канале Liquid Vision.


Изображение: Liquid Vision / youtube.com

Встреча произошла недалеко от берегов северной части штата Квинсленд в Австралии. Мужчина занимался подводной охотой на расстоянии около 50 метров от товарищей.

Акула неожиданно приблизилась к ныряльщику и атаковала его. Спустя считанные секунды у нее во рту оказался гарпун. Мужчина от стычки не пострадал.

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Авторы видео опознали на записи акулу-быка (Carcharhinus leucas), которую также называют тупорылой акулой. Это один из самых агрессивных видов акул, который представляет опасность и для человека. Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус сохранности «Близкий к уязвимому положению».

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Акула неожиданно приблизилась к ныряльщику и атаковала его. Спустя считанные секунды у нее во рту оказался гарпун.

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