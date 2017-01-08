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Умер журналист Вадим Речкалов

09.01.2017 15:05 — Разное | БДГ  
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Умер известный российский журналист Вадим Речкалов.

Как сообщает издание «Московский комсомолец», Речкалов умер на 53-ем году жизни 7 января в Москве. Работал в ряде российских изданий (Общей газете, «Московских новостях», «Известиях» и «Московском комсомольце»). 

Речкалов занимался журналистскими расследованиями, был одним из ведущих специалистов по горячим точкам. работал в зонах конфликта на Кавказе в девяностые, писал о Чечне и Южной Осетии. 

Журналист освещал убийство Анны Политковской и дело Сергея Магнитского, расследовал подготовку террористических атак в Москве и на Северном Кавказе.

В девяностых годах Речкалов работал в газетах «Имя» и БДГ.

 
 
 
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Умер известный российский журналист Вадим Речкалов.

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