Умер известный российский журналист Вадим Речкалов.

Как сообщает издание «Московский комсомолец», Речкалов умер на 53-ем году жизни 7 января в Москве. Работал в ряде российских изданий (Общей газете, «Московских новостях», «Известиях» и «Московском комсомольце»).

Речкалов занимался журналистскими расследованиями, был одним из ведущих специалистов по горячим точкам. работал в зонах конфликта на Кавказе в девяностые, писал о Чечне и Южной Осетии.

Журналист освещал убийство Анны Политковской и дело Сергея Магнитского, расследовал подготовку террористических атак в Москве и на Северном Кавказе.

В девяностых годах Речкалов работал в газетах «Имя» и БДГ.