Пока банки снижают процентные ставки по депозитам, белорусы все активнее присматриваться к валютным облигациям частных компаний. Рисков с ними больше, но и доходность по нынешним меркам зашкаливает — в районе 10% годовых. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что сейчас происходит на этом рынке и можно ли купить облигации прямо сейчас.

Ставки выше, а налог платить не надо



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Что интересно, интерес к ценным бумагам частных компаний стимулируют банки — прежде всего, снижением процентным ставок по депозитам. Сейчас лишь три банка предлагают вклады в валюте под 4% годовых, причем только безотзывные и долгосрочные — получается, деньги на них будут лежать минимум год. Не всех белорусов, привыкших к высоким ставкам, это устраивает.

По валютным облигациям предлагают заработать в 2,5 раза больше. Снимать деньги можно несколько раз в год — все зависит от условий конкретной компании. Еще одно преимущество — на доходы с облигаций, в отличие от депозитов, налог не начисляют. Но есть и недостаток — в виде повышенных рисков: если вкладчика «страхует» государство, то гарантом возврата денег по облигациям выступают активы компании. Если вдруг она станет банкротом, вернуть сбережения будет весьма непросто.

Компании, которые решились выпустить валютные облигации, можно пересчитать по пальцам одной руки. Одним из первых так поступил «Евроторг», владеющий сетью «Евроопт». В мае 2015 года компания выпустила ценные бумаги на 10 миллионов долларов, продав их на «первичке» в течение месяца. Одна облигация номинально стоит 1000 долларов и за год дает 105 долларов в виде процентов.

Следом ценные бумаги выпустила компания «Юнифуд», больше известная под торговой маркой «Алми». Ритейлер решился на 4 выпуска — на 10 миллиардов неденоминированных рублей. Номинальная стоимость ценных бумаг — 200 тысяч «старых» рублей, а размер ставки варьируется от 10,25% до 10,75% в зависимости от привязки к доллару или евро.

Примерно через месяц физлицам предложил заработать один из крупнейших в Беларуси застройщиков — СООО «Сигмаполюс», владеющее ТРЦ «Титан» и бизнес-центрами «Орлан», «Волна» и «Башня Европы». Компания выпустила ценные бумаги на 5 миллионов долларов: каждая из них имеет номинал в 1000 долларов и доходность в 10% годовых. Проценты выплачиваются в долларах 4 раза в год.

В конце прошлого года облигации также выпустил владелец дискаунтеров «Остров чистоты — ООО «Фабрика Ромакс». Ценные бумаги на общую сумму 500 тысяч долларов уже раскупили, а в обращении они будут всего год. Покупателям обещали доходность в 10,5% годовых — такова разница между номинальной и дисконтной стоимостью облигации.

За валютными облигациями выстраиваются очереди покупателей

Вот только купить валютные облигации частных компаний непросто — спрос на них заметно превышает предложение. На первичном рынке их можно застать только в первые месяцы с момента эмиссии, а на «вторичке» — в дни погашения облигаций. Минимум раз в год облигации можно продать эмитенту, после чего тот может пустить их по новому кругу. Сроки у всех разные: например, ценные бумаги «Сигмаполюса» можно продать два раз в год, а «Евроторга» — раз в году.

Чего ждать в обозримом будущем? В ближайшие полтора месяца можно будет приобрести ценные бумаги сразу двух компаний. Так, 17 января свои облигации будет выкупать компания «Юнифуд». Однако дальнейшая их судьба пока не ясна — либо ритейлер оставит их себе, либо отдаст в продажу. В любом случае число желающих не оставляет шансов — физлица хотели бы купить ценных бумаг на 360 тысяч долларов в эквиваленте.

Ровно через месяц, 17 февраля, могут подоспеть и облигации «Сигмаполюса». Вернувшиеся ценные бумаги владелец МФК «Титан» обещает на следующий день выпустить на вторичный рынок. Правда, заполучить их тоже будет непросто: судя по заявкам, физлица планируют вернуть 55 облигаций, а приобрести хотят в 7 раз больше — примерно на 400 тысяч долларов.

Ценные бумаги «Евроторга» и вовсе могут появиться в свободной продаже только через полгода. Следующий досрочный выкуп придется на 7 мая 2017 года. Всем желающим предлагают запастись терпением или присмотреться к облигациям Минфина с доходностью менее 7% годовых.

Валютные облигации обычно приобретают состоятельные люди. По нашей информации, в среднем на одного покупателя приходится по 10 облигаций. Но есть и рекордсмены, которые вкладывают в ценные бумаги по 200−300 тысяч долларов. Как подчеркнули в одной из компаний-эмитентов, на крупных покупателей приходится 80% ценных бумаг, а вот по одной-две облигации мало кто берет.

И хотя валютные облигации доступны и компаниям, в большинстве случаев их приобретают физлица. Чаще всего ценные бумаги покупают минчане, но активно инвестируют и регионы, особенно жители Могилевской и Гомельской областей.

Несмотря на высокий спрос, рынок частных облигаций едва ли получит серьезное развитие. Ставки по кредитам снизились, и компаниям стало выгоднее занимать деньги у банков, чем брать их у населения. Кроме того, компании отказываются от проектов, требующих серьезной инвестиционной подпитки. Так что валютные облигации в Беларуси если и будут выпускать, то точечно, особенно когда нужно экстренно залатать финансовые «бреши».