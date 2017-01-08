﻿ Прокуратура: дрифтер с площади Победы был пьян. Уголовное дело направлено в суд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Прокуратура: дрифтер с площади Победы был пьян. Уголовное дело направлено в суд

09.01.2017 15:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Прокуратура города Минска изучила материалы уголовного дела в отношении 27-летнего минчанина, дрифтовавшего на Mercedes-Benz S300 на площади Победы. Оказалось, что мужчина в момент совершения преступления был пьян. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Беларуси.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

— В ходе проведения проверки следователи выяснили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Изучение уголовного дела показало, что предварительное расследование проведено всесторонне, полно и объективно. Уголовное дело направлено в суд Партизанского района для рассмотрения, — рассказали AUTO.TUT.BY в столичной прокуратуре.

Напомним, в ночь на 29 ноября 27-летний минчанин устроил дрифт на площади Победы и попал в поле зрения правоохранителей. Водитель попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГАИ. Инспекторы составили на нарушителя шесть административных протоколов. Два протокола получил пассажир Mercedes.

В середине декабря водителя Mercedes лишили прав на 18 месяцев и оштрафовали на 630 рублей. Штраф в шесть базовых величин (126 рублей) получил и пассажир Mercedes, который снимал дрифт на видео.

Позже водитель Mercedes прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что в период инкриминируемых деяний он мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. На основании собранных доказательств мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) и ч. 2 ст. 346 (Надругательство над историко-культурными ценностями) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Справочно:

санкция ч. 1 ст. 339 УК предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до 2 лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до 2 лет, или лишения свободы на срок до 3 лет, а ч. 2 ст. 346 УК — наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до 3 лет, или лишения свободы на тот же срок.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На основании собранных доказательств мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) и ч. 2 ст. 346 (Надругательство над историко-культурными ценностями)...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Картинка дня: ныряльщик снял нападение опасной акулы-быка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика