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Прокуратура: дрифтер с площади Победы был пьян. Уголовное дело направлено в суд
Прокуратура города Минска изучила материалы уголовного дела в отношении 27-летнего минчанина, дрифтовавшего на Mercedes-Benz S300 на площади Победы. Оказалось, что мужчина в момент совершения преступления был пьян. Об этом
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— В ходе проведения проверки следователи выяснили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Изучение уголовного дела показало, что предварительное расследование проведено всесторонне, полно и объективно. Уголовное дело направлено в суд Партизанского района для рассмотрения, — рассказали AUTO.TUT.BY в столичной прокуратуре.
Напомним, в ночь на 29 ноября 27-летний минчанин
В середине декабря водителя Mercedes лишили прав на 18 месяцев и
Позже водитель Mercedes прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая
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На основании собранных доказательств мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) и ч. 2 ст. 346 (Надругательство над историко-культурными ценностями)...
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