Прокуратура города Минска изучила материалы уголовного дела в отношении 27-летнего минчанина, дрифтовавшего на Mercedes-Benz S300 на площади Победы. Оказалось, что мужчина в момент совершения преступления был пьян. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Беларуси.

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— В ходе проведения проверки следователи выяснили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Изучение уголовного дела показало, что предварительное расследование проведено всесторонне, полно и объективно. Уголовное дело направлено в суд Партизанского района для рассмотрения, — рассказали AUTO.TUT.BY в столичной прокуратуре.

Напомним, в ночь на 29 ноября 27-летний минчанин устроил дрифт на площади Победы и попал в поле зрения правоохранителей. Водитель попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГАИ. Инспекторы составили на нарушителя шесть административных протоколов. Два протокола получил пассажир Mercedes.

В середине декабря водителя Mercedes лишили прав на 18 месяцев и оштрафовали на 630 рублей. Штраф в шесть базовых величин (126 рублей) получил и пассажир Mercedes, который снимал дрифт на видео.

Позже водитель Mercedes прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала , что в период инкриминируемых деяний он мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. На основании собранных доказательств мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) и ч. 2 ст. 346 (Надругательство над историко-культурными ценностями) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Справочно: санкция ч. 1 ст. 339 УК предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до 2 лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до 2 лет, или лишения свободы на срок до 3 лет, а ч. 2 ст. 346 УК — наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до 3 лет, или лишения свободы на тот же срок.