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Эксперты службы МАГАТЭ по обзору строительной площадки и конструкций АЭС с учетом внешних событий (миссия SEED) начнут работу на возводимой в Островце атомной станции 16 января.

Как пишет БелаПАН , комплексную оценку стройплощадки БелАЭС специалисты агентства проведут в течение недели.

Согласно информации на сайте МАГАТЭ, эксперты службы SEED оценивают стройплощадку АЭС и проекты конструкций, систем и компонентов станции с точки зрения их устойчивости к внешним и внутренним опасным явлениям. Комплексный обзор состоит из шести блоков.

Так, специалисты оценивают, руководствовалось ли государство рекомендациями МАГАТЭ при выборе конкретной площадки для строительства АЭС и какие применялись критерии при выборе площадки из возможных вариантов. Они смотрят, насколько площадка подготовлена к монтажу ядерной установки и анализируют данные геологических исследований, чтобы оценить пригодность выбранного места под строительство АЭС.

Исходя из этого эксперты просчитывают потенциальные опасные ситуации, которые могут возникнуть во время всего срока эксплуатации ядерной установки в данном месте. Они оценивают, выдержат ли конструкции, системы и компоненты строящейся АЭС последствия этих опасных явлений. Также эксперты оценивают, насколько соблюдены экологические требования МАГАТЭ при возведении атомной станции.

К концу работы специалисты миссии SEED высчитывают коэффициент защищенности проекта от внешних опасных явлений с учетом строительства на площадке одного или нескольких ядерных объектов.

В этом году МАГАТЭ намерено провести несколько оценочных миссий на БелАЭС, в том числе по аварийной готовности (EPREV), государственной системе учета и контроля ядерных материалов (ISSAS), вопросам управления финансовыми рисками, обзору стратегии обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом и другие. Беларусь также подготовится к миссии по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) и миссии по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики (INIR).

Как сообщалось ранее, Литва потребовала от Беларуси срочно провести SEED-миссию БелАЭС после информации об инциденте с корпусом реактора, который доставили на стройплощадку 28 декабря прошлого года. По информации администрации атомной станции, 26 декабря во время маневрирования на станции Славное металлический кожух корпуса реактора, используемый для защиты груза при транспортировке, соприкоснулся с опорой контактной сети. После доставки на стройплощадку корпус реактора осмотрели, повреждений не выявлено.

С первым реакторным корпусом для БелАЭС также произошел инцидент. 10 июля на стройплощадке станции во время пробной тренировочной установки 330-тонный агрегат сорвался и упал. По требованию белорусской стороны Россия согласилась его заменить.

Белорусская АЭС строится при участии России под Островцом в Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2.400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения.

Ранее предполагалось, что первый блок АЭС будет введен в строй к 2018 году, второй — в 2020-м. Однако в ноябре 2016 года заместитель премьер-министра Владимир Семашко сообщил, что срок ввода первого блока перенесен на 2019 год из-за инцидента с первым корпусом реактора.