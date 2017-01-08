ДТП произошло 7 января, около 14.15.





36-летняя жительница Минска на Renault Logan ехала по трассе М1 в направлении столицы. На 121 километре дороги она не учла погодные условия, состояние дорожного покрытия и не справилась с управлением. Автомобиль ушел в занос.

«Находившийся на пассажирском сиденье мужчина, видя, что автомобиль уходит в занос, решил помочь супруге с рулевым колесом, после чего иномарка вылетела в правый по ходу движения кювет и несколько раз перевернулась», — сообщили в ГАИ региона.

Приземлившийся в кювет автомобиль, придавил 41-летнего пассажира Renault. Сотрудники ГАИ с помощью проезжавших мимо водителей смогли освободить пострадавшего.

В результате ДТП мужчина и 68-летняя женщина-пассажир получили различные травмы и были доставлены в райбольницу.