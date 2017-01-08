﻿ "Бэтмен против Супермена" претендует на звание худшего фильма года. "Золотая малина" анонсировала шорт-лист. 21.by
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"Бэтмен против Супермена" претендует на звание худшего фильма года. "Золотая малина" анонсировала шорт-лист

09.01.2017 15:22 — Разное | Tut.by  
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Объявлены претенденты на антипремию «Золотая малина». Лидером по числу упоминаний в списке фильмов-неудачников стал боевик Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».


В шорт-лист фильмов и звезд, которые могут войти в число соискателей главной антинаграды мирового кино, попал боевик о противостоянии самых популярных супергероев прошлого столетия. Картина «Бэтмен против Супермена» представлена в шести категориях, в том числе и «Худший фильм». Кроме того, актеры ленты претендуют на победу в категориях «Худший актер» (Бен Аффлек и Генри Кэвилл) и «Худший актер второго плана» (Джесси Айзенберг и Джереми Айронс).

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Боевик Зака Снайдера вышел в прокат в марте 2016 года. «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» — прямое продолжение фильма «Человек из стали». Фильм был разгромлен критиками, но удачно показал себя в прокате: при бюджете в 250 миллионов долларов, не считая затрат на рекламу, он собрал по всему миру более 800 миллионов долларов.

 
 
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Лидером по числу упоминаний в списке фильмов-неудачников объявлен боевик Зака Снайдера "Бэтмен против Супермена".

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