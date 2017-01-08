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Беларусь и Россия не договорились о цене транзита нефти
09.01.2017 15:30 — Разное | Ежедневник
фото: belnovosti.by
Федеральная антимонопольная служба России и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси не смогли договориться о тарифах на транспортировку нефти по белорусской территории в 2017 году.
В соответствии с установленными правилами, цена транзита в этом случае вырастет на уровень прогноза российской инфляции плюс 3%, сообщили
МАРТ 5 января сообщил, что пока не согласовал с российской стороной новые тарифы на транзит нефти. В постановлении ведомства от 30 декабря говорится, что повышение цен произойдет с февраля по март 2017 года.
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Федеральная антимонопольная служба России и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси не смогли договориться о тарифах на...
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