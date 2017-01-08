Минусовой индекс как квартального (за III квартал 2016-го), так и годового ВВП показывают лишь несколько стран СНГ, среди которых и Беларусь, находящаяся на предпоследнем месте в рейтинге темпов роста ВВП. Последнее место – за Азербайджаном. Среди аутсайдеров также находится Россия и Армения (последняя – только в квартальном рейтинге). Во всех остальных странах СНГ и во всех государствах Восточной Европы идет реальный рост экономики.

Несколько стран (Украина, Хорватия, Латвия и Эстония) до сих пор не преодолели уровень размера экономики, который они достигли перед мировым кризисом 2008-09 гг.

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Квартальный ВВП

Рост ВВП (плюсовой индекс) в III квартале 2016-го года (к III кварталу 2015-го) показали все страны Восточной Европы, но лишь половина стран СНГ., а падение ВВП (минусовой индекс) – 4 страны СНГ: Азербайджан, Беларусь, Армения, Россия.

С другой стороны, именно 3 страны СНГ заняли 3 верхние строчки в рейтинге прироста ВВП: Кыргызстан, Таджикистан и Молдова. Из стран ЕС лучший процент роста в III квартале 2016-го был в Румынии, худший – в Латвии.

До 2008-го года экономики большинства стран росли высокими темпами, зачастую превышая 10% реального прироста за год. Но мировой кризис, начавшийся в II половине 2008-го и закончившийся к середине 2009-го, прервал поступательное движение мировой экономики и большинство стран в этот период показали снижение ВВП. Глубина падения была у всех различная - от малого процента до 20% (хотя в некоторых странах минусового индекса ВВП вообще не было, просто было уменьшение «плюса»), и что сильно повлияло на кумулятивный процент изменения ВВП за период от докризисного года по настоящее время (9 лет, 2016-й к 2007-му).

ВВП III квартала 2016-го в большинстве стран СНГ и Восточной Европы сейчас больше, в сопоставимых ценах, чем был в III квартале докризисного 2007-го. Но 4 страны до сих пор не достигли того уровня – Украина, Хорватия, Латвия, Эстония.

У Латвии и Эстонии в кризис было настолько сильное падение, что весь последующий рост на смог его компенсировать; Хорватия вплоть до 2014-го показывала минусовые индексы, а Украина обрушилась на фоне известных событий, так и не достигнув уровня 2007-го.

Беларусь вплоть по 2014-й показывала хорошую динамику, опережая большинство стран по скорости роста экономики III квартала, но последующее падение привело к тому, что она «вылетела» из «первой 10-ки».

Годовой ВВП

В годовом формате (расчетный индекс ВВП за 4 квартала – с IV квартала 2015-го по III квартал 2016-го) на самое “дно” рейтинга переместился Азербайджан, на ступень выше - Беларусь, 3-я и последняя “минусовая” страна – Россия, когда как находившаяся там раньше Украина поднялась выше, выйдя из минусовой зоны. То есть годовой “минус” показан только 3-мя странами, все из СНГ. Худшая из ЕС (с самым маленьким “плюсом”), Эстония – 8-я с конца.

Вверху рейтинга - Таджикистан (однако, к тамошней официальной статистике следует относиться весьма критично) и 2 восточноевропейские страны ЕС – Румяния и Словакия. Из неазиатских стран б.СССР лучший годовой индекс – у Грузии.

К середине 2008-го перед мировым кризисом, который вот-вот разыграется, большинство стран подошло на пике своего тогдашнего развития, но в дальнейшем их экономика была сокращена на различный процент или, в лучшем случае, был сильно снижен прирост. С того времени прошло 9 лет, но влияние того кризиса ощущается до сих пор во многих странах.

Годовой ВВП отчетного периода (4 квартала, с IV кв. 2015-го по III кв. 2016-го) превышает годовой ВВП соответствующего докризисного периода (4 квартала, с IV кв. 2006-го по III кв. 2007-го) в большинстве стран СНГ и Восточной Европы, но 4 страны до сих пор не смогли достигнуть того уровня: Украина, Хорватия, Латвия и чуть не дотянула Эстония, в пределах статистической погрешности. То есть внизу этого годового рейтинга – те же страны, что и в квартальном рейтинге.

Посткризисное восстановление национальных экономик началось с 2010-го года, продложалось различными темпами и разное количество времени, но в конечном итоге был,в основном, превышен предкризисный пик середины 2008-го.

Из Восточной Европы и СНГ лишь 4 страны сейчас имеют физический размер экономик меньший, чем был до мирового кризиса 2008-го. Большинство же государств подняло свои экономики выше пикового уровня 2008-го. Из государств, статистике которой можно доверять, самый большой подъем произошел в Азербайджане, Кыргызстане и Казахстане, из неазиатских стран б.СССР – в Грузии, а из государств ЕС - в Польше, которая в кризисный период 2008-09 гг. не допустила ни одного минусового индекса – единственная из европейских государств.

Беларусь долго была второй в рейтинге динамики ВВП с пика 2008-го года,но в последующем ее “обогнали” несколько стран, в том числе Грузия, Молдова и Польша, а в этом году – и Македония.

Изменение ВВП за 15 лет

В настоящее время экономики всех стран СНГ и Восточной Европы в реальном физическом выражении больше, чем были 15 лет назад, но на разный процент.

Больше других поднялся Азербайджан (ВВП вырос на 308% - в 4,08 раз)– на подорожавших нефти и газе и значительном увеличении их добычи и экспорта с помощью иностранных компаний в нефтегазовом секторе Азербайджана. 2-е место – у Таджикистана (если верить тамошней официальной статистике), 3-е – у нефтегазового же Казахстана (+152% - годовой ВВП вырос за 15 лет в 2,52 раз).

Из ненефтяных стран сильней других поднялись за 15 лет страны Южного Кавказа – Армения (в 2,48 раз) и Грузия (в 2,28 раз), а также Беларусь (в 2,06 раз). Меньше других – Украина (выросла за 15 лет лишь на 27%).

Из восточноевропейских стран ЕС больше всех нарастила за 15 лет свою экономику Словакия (годовой ВВП вырос на 84%) и Литва (на 78%), меньше других – Хорватия (сегодняшний годовой ВВП больше, в реальном выражении, чем был 15 лет назад, только на 24%).

Динамика ВВП по странам СНГ и Восточной Европы

Беларусь

По 2-й оценке Белстата индекс реального изменения ВВП Беларуси III квартала 2016-го составил -3,4%. ВВП падает 2-й год, минусовых кварталов уже 7 подряд, и это худшая динамика с середины 90-х.

В период мирового кризиса 2008-09 гг падение экономики Беларуси было относительно небольшим (было всего лишь 2 квартала с небольшим “минусом”), но волюнтаристски сохраненный объем производства заполнил склады непроданной продукцией, а финансовая устойчивость при этом сохранилась за счет внешних кредитов и займов, резко увеличивших тогда валовый внешний долг страны.

Минусовой индекс годового ВВП в Беларуси впервые после 90-х годов появился в 2015-ом. В период кризиса мировой экономики 2008-09 гг. минимальный индекс годового ВВП был +0,2%. «Минус» отчетного годового (4-хквартального) периода определил Беларусь среди аутсайдеров из числа стран СНГ и Восточной Европы по темпам экономической динамики в годовом формате.

Россия

У России тоже 7 подряд минусовых квартала, но последние 3 “минуса” уже незначительны, и в 2017-м пойдут плюсовые квартальные индексы.

В период мирового кризиса 2008-09 гг падение экономики было существенным – до -11,5%-го индекса ВВП во II квартале 2009-го. А всего тогда было 5 минусовых квартала. Падение темпов экономического роста России началось еще в 2013-ом году, до снижения цен на нефть.

«Минус» годового ВВП России идет на убыль, и в 2017-м впервые с 2014-го появятся плюсовые годовые индексы. Но в ближайшие годы темпы роста экономики России будут незначительны, до 1,5-2% в годовом исчислении максимум.

Стагнация российской экономики будет продолжаться до тех пор, пока не вырастут значительно цены на нефть, чего может не быть вообще, или с отменой санкционных ограничений притока значительного капитала.

Украина

Украина сейчас проходит один из самых тяжелых периодов в своей новейшей экономической истории, лишившись части экономики вследствии аннексии Россией Крыма и оккупации части промышленного региона Донбасса при осложнении доступа украинских товаров и услуг на российский рынок и в целом разрыва экономических (торговых, инвестиционных) связей с Россией. Это вылилось в физическое сокращение размера экономики, что выражено длительным (2 года) сильно отрицательным индексом ВВП, до -17,0% в I квартале 2015-го.

Но «дно» уже пройдено. И последние 3 квартала экономика Украины показывает плюсовую динамику, основа которой, конечно, низкая сравнительная база: уж слишком сильное падение было в 2014-15 гг. Хотя в период мирового кризиса 2008-09 гг падение было не менее существенным – до -19,6% (I квартал 2009-го), и всего тогда было 5 минусовых месяца.

В III квартале 2016-го в Украине впервые с 2012-го года зафиксирован плюсовой индекс годового ВВП. Правда, этому способствовала низкая сравнительная база - «дно» падения украинской экономики (годовой индекс ровно год назад был -13,0%). ВВП Украины сегодня на 17% меньше, чем был до кризиса 2008-го. Для того, чтобы достичь тот уровень, нужно не менее 4-х лет с ежегодным приростом не менее 5%. При ежегодном индексе в 3% понадобится 6 лет.

V-образного восстановления экономики Украины ожидать не стоит, так как основа его - инвестиционный приток как изнутри так и извне страны, а его в условиях конфликта с Россией и в опасениях полномасштабной войны, не будет. Как и L-образной стагнационной динамики: после сильного падения, как правило, идет заметный восстановительный рост.

Польша

Польша – единственная европейская страна, не допустившей за последние 15 лет ни одного минусового квартального индекса ВВП (из 63-х). Даже в 2009-ом было лишь приторможение положительной динамики, однако в конце 2012-го - начале 2013-го был минимальный рост, близкий к 0-му. Сейчас прирост экономики Польши более стабильный.

Но рост ВВП Польши в период 2001-16 гг. не такой уж значительный: периодов с 2-значным или близким к этому темпов роста в 00-х годах здесь не было, в отличие от стран СНГ. Такой период восстановительного роста Польша прошла еще в начале 90-х, и сейчас, на пике развития, каждый дополнительный процент роста ВВП дается нелегко, но имеет большое значение. Польша по праву является одним из лидеров восточнойевропейской экономики.

Темпы роста ВВП Польши остаются выше 3% в годовом формате: экономика находится на подъеме, внешняя торговля товарами впервые создает большое плюсовое сальдо (уже более $5 млрд в годовом исчислении), ЗВР Польши в декабре 2016-го достигли исторически рекордного уровня.

Литва

Несмотря на «контрсанкции» России в отношении продовольственных товаров из Евросоюза, от чего больше других пострадали страны Балтии, Литва остается страной растущей экономики: с 2010-го года в этой стране не было ни одного отрицательного индекса квартального ВВП, хотя он и снизился со средних +3,7% в 2012-13 гг до +2,5% с 2014-го по н.в.

Зато в период мирового кризиса 2008-09 гг. Литва сильно пострадала, судя по динамике ВВП того времени: из 6-и минусовых индексов 4 (весь 2009-й год) были двузначными - -14-15%.

Индекс годового (4-хквартального) ВВП Литвы плюсовой уже долгое время, но остается ниже значений предыдущих лет. Уменьшение «плюса» и есть влияние российских контрсанкций.

Латвия

Экономика Латвии сейчас тоже прирастает, показывая плюсовые проценты из квартала в квартал. Но, во-первых, темпы прироста падают, а во-вторых, до сих пор не преодолены последствия мирового кризиса 2008-09 гг, когда было 9 подряд минусовых квартала, а наибольшее в тот период падение превышало 16% (2 первых квартала 2009-го): сегодняшний ВВП в физическом выражении Латвии меньше, чем был до начала того кризиса. То есть, весь длительный посткризисный рост Латвии не компенсировал краткосрочное, но глубокое падение ее экономики в период мирового кризиса.

Рост экономики Латвии, также, как и в случаве с Литвой, имеется, но недостаточно сильный: Латвии еще надо увеличить экономику до размеров пикового докризисного 2008-го года, а с такими темпами это не получится и в 2017-ом: сейчас она меньше тогдашней на 3,6%.

Эстония

У Эстонии в последние 3 года показывает низкий прирост экономики. Хороший он был в посткризисный период только в 2011-12 гг, в основном выше 5%.

Зато падение в кризис 2008-09 гг. в Эстонии было не меньше латвийского, а наибольшая цифра квартального минуса в то время (-19,3% в III квартале 2009-го) – это рекордное квартальное падение экономики, возможно, в мире в то время. Из-за этого Эстония, как и Латвия, до сих пор не компенсировала то падение посткризисным ростом (ВВП III квартала 2016-го меньше, в реальном выражении, чем ВВП III квартала 2007-го).

Индекс годового ВВП Эстонии сейчас тоже очень низкий, но докризисный уровень 2007-го, все же, будет достигнут в 2017-м, если не будет минусовых индексов в этом году.

Казахстан

Казахстан усиленно приращивал реальный объем экономики вместе с всемирным ростом цен на нефть и газ и, наоборот, снижал темпы прироста в моменты удешевления углеводородов. Что видно по квартальным индексам ВВП, которые до 2008-го были близки к 10%, а в посткризисный период 2010-13 гг. редко опускались ниже 5%.

Но в мировой кризис 2008-09 гг. и сейчас, с середины 2014-го по н.в, когда нефть и газ дешевые, стабильно высокий рост экономики Казахстана сменяется на стагнацию или падение, хотя не столь глубокие, как в России.

Темп роста экономики Казахстана сейчас низкий, в ближайшее время индекс годового ВВП будет колебаться в пределах 0,5-1,5%. Как и в случае с Россией, восстановление былых темпов экономического роста возможно лишь при условии сильного подорожания нефти.

В последние месяцы нефть заметно подорожала, и благодаря этому темпы прироста экономики Казахстана увеличатся.

Армения

Армения сильно прирастала в 00-е годы: квартальный индекс ВВП в основном был 2-значный, нередко превышая 15%. Но и падение в 2009-м было значительным, которое, однако, уже к 2012-му полностью компенсировалось последующим ростом. Но с развитием кризиса в России экономика Армении также двинулась в рецессию, впервые с 2010-го показав минусовой индекс квартального ВВП в отчетном периоде – 3-й по величине после азербайджанского и белорусского. Годовой индекс пока остается плюсовым, но уже приближается к “красной зоне”, и если в IV квартале снова будет «минус», годовой индекс ВВП также станет минусовым.

Грузия

Грузия отличается высокими темпами роста в посткризисный (после мирового кризиса 2008-09 г.) период, да и до него они были не малыми, а мировой кризис не так сильно ударил по экономике Грузии. Большее значение на экономику Грузии во 2-й половины 2008-го – 2009-го имели последствия военного конфликта в Абхазии и Южной Осетии, где сепаратисты с помощью России “оторвали” свои территории от Грузии, а это значительная часть страны.

Годовой индекс темпа роста ВВП Грузии - самый высокий, в отчетном периоде, среди стран б. СССР (без учета азиатских стран).

Экономика Грузии в 2008-09 гг. не рухнула от военного конфликта с Россией (и в целом ухудшения грузинско-российских экономических связей), да еще в самый разгар мирового экономического кризиса, благодаря выделению значительной, с учетом размеров страны, финансовой помощи в размере $4,5 млрд. Но это результат не только самого финансового вливания, но и того, что помощь пошла по назначению. А не «разворована», в чем есть заслуга М.Саакашвили.

Молдова

Молдова также лишилась части территории из-за поддержки Россией сепаратистского движения, но конфликт тот был в 90-х и на экономику Молдовы последних 16 лет влияния не оказывает. Небольшая, б.ч. аграрная, экономика Молдовы поддерживается деньгами «гастарбайтеров», работающих в Европе и России: за год в страну ими переводится более $1 млрд (15% ВВП), в настоящее время большей частью из Европы.

Да и в целом страна постепенно переориентировалась в сторону Евросоюза, о чем свидетельствует рост почти в 3 раза за 10 лет объема и с 40% до 65% доли экспорта из Молдовы в эти страны на фоне падения в 1,5 раза объема и уменьшения доли с 35% до 10% экспорта в Россию в общем объеме экспорта из Молдовы.

В 2015-м году экономика Молдовы сократилась из-за падения сельхозпроизводства в условиях сильнейшей засухи, но с 2016-го пошел рост, а в III квартале он достиг наивысшего темпа за 3 года, и индекс ВВП стал самым значительным среди стран европейского континента.

Благодаря рекордному плюсовому индексу III квартала индекс годового ВВП Молдовы вышел из “красной зоны”, и, судя по текущей динамике, будет увеличиваться в ближайшее время.

Румыния

Румыния долго выходила из кризиса 2008-09 гг., несколько лет показывая очень низкие темпы роста ВВП после падения в 2009-м, даже имея низкую сравнительную базу. Но в последнее время (с 2013-го) прирост экономики там ускорился: во II квартале 2016-го индекс ВВП Румынии стал наибольшим среди всех европейских государств и стран СНГ, а в III квартале – наибольшим среди всех восточноевропейских стран ЕС.

Румыния в настоящее время лидер среди европейских стран по темпам роста экономики: индекс годового ВВП Румынии – самый значительный в отчетном периоде и, кроме того, находится на подъеме.

Болгария

Похожая на румынскую динамика индекса квартального ВВП и еще у одной южной страны Восточной Европы – Болгарии: заметный рост экономики начался с 2014-го года. Индекс роста ВВП III квартала 2016-го Болгарии – 2-й по величине после Румынии среди стран Восточной Европы без СНГ.

Годовой индекс ВВП Болгарии, тоже высок: в стране активно растет внутреннее потребление и экспорт, 2016-й стал одним из рекордных лет по туризму в Болгарии.

Венгрия

Венгрия находится под давления самого большого в Восточной Европе внешнего долга, одного из наибольших в регионе на душу населения и в процентах к ВВП, а ЗВР Венгрии имеют самую плохую динамику среди восточноевропейских стран – неуклонно сокращаются уже более 2-х лет и достигли уровня 8-летней давности. На этом фоне низкие темпы роста экономики Венгрии не удивляют.

Годовой индекс ВВП Венгрии плюсовой в течение 3-х последних лет, но возможно ухудшение показателя.

Словакия

Словакия является одной из стран, где экономические преобразования прошли наиболее успешно. Довольно высокие темпы роста экономики, устойчивость к кризисам (минимальное падение в 2009-ом) и один из самых больших показателей ВВП на душу населения среди стран Восточной Европы характеризуют эту страну, находящуюся в еврозоне.

Словакия – 2-я после Румынии по годовым темпам роста экономики среди стран Восточной Европы (по III кварталу 2016-го – 3-я, после Румынии и Болгарии).

Чехия

Чехия – самая развитая страна В. Европы, у которой 2-я по размеру, после польской, национальная экономика и самый высокий подушевой ВВП в регионе, а ЗВР достигли недосягаемой для стран В. Европы и СНГ, суммы на душу населения.

Однако, квартальные индексы ВВП Чехии не так уж и высоки: как и в случае с Польшей, достишей пика развития стране каждый дополнительный процент динамики ВВП достается с трудом, но “весит” очень много.

Годовые темпы роста экономики Чехии падают 4-й период подряд.

Сербия

Сербия, показывала неплохой рост ВВП только до начала мирового кризиса, но, судя по индексам ВВП с 2009-го года по настоящее время, сербская экономика уже 7 лет находится в стагнации, хотя последние 6 кварталов заметно плюсовые.

Неустойчивость роста экономики Сербии началась с мирового кризиса 2008-09 гг. и продложается по сей день.

Хорватия

Хорватия по динамике ВВП с 2009-го года является худшей страной в своем регионе: никак не оправившись от мирового кризиса, 6 лет в Хорватии падал ВВП, и лишь с 2015-го года там начался рост.

Затяжная рецессия экономики Хорватии, начавшаяся еще с мирового кризиса, выразилась в отстутствии плюсового годового индекса ВВП на протяжении 6 лет (25-ти отчетных квартальных периодов). Многолетний негатив привел к тому, что физический размер ВВП сейчас на 6,7% меньше, чем был до мирового кризиса – это худший показатель в ЕС.

Хотя по многим показателям экономического развития Хорватия превосходит большинство «осколков» б.Югославии, не дотягивая лишь до уровня Словении.

Словения

У Словении, первой вышедшей из состава Югославии и первой из восточноевропейских стран вошедшей в зону евро, наиболее конкурентноспособная экономика, и не только среди стран б. Югославии (Словению, на пару с Хорватией, называли «югославской прибалтикой»): в Словении самый большой ВВП на душу населения в Восточной Европе.

Но динамика ВВП в последние годы неустойчивая, хотя и лучше, чем в Сербии и Хорватии. В период мирового кризиса 2008-09 гг. экономика Словении упала довольно сильно, и с учетом слабого и неустойчивого роста в последующем – только-только достигла предкризисного уровня в реальном выражении, как и Хорватия (по цепному индексу III квартала).

Темпы развития экономики Словении заметно лучше, по сравнению с другими странами - бывшими республиками Югославии – Сербией и Хорватией, исходя из сравнений динамики индекса годового ВВП, но прироста реального объема ВВП за период с 2009-го и по н.в. нет: сегодняшний годовой ВВП в физическом выражении меньше, чем был на пике 2008-го года.

Македония

Одна из самых слабых и малых «осколков» Югославии, в отличие от других бывших югославских республик, показывает, в основном, плюсовые проценты, неплохой, но прерывистый рост уже много лет.

После заметного падения экономики в 2002-ом вследствие военного конфликта в Македонии (межэтнических столкновений между македонцами и албанскими сепаратистскими группировками) македонский ВВП только прирастал, лишь с небольшими падениями в 2009-ом и 2012-ом.

Азербайджан

Экономика Азербайджана до мирового кризиса росла «как на дрожжах»: рост цен на нефть и газ, огромные иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор, позволившие сильно увеличить добычу и экспорт углеводородов, обеспечивали рост ВВП в десятки процентов (в 2005-07 гг. – индексы квартального ВВП были более 30%). Но с падением цен на этот главный продукт экономики Азербайджана в 2014-15 гг. впервые пошли серьезные минусовые проценты. Квартальный (III кв. 2016-го) и годовой отрицательные индексы ВВП Азербайджана стали в отчетном периоде самыми значительными среди всех стран СНГ и Восточной Европы.

ТС ЕАЭС vs Восточная Европа

Динамика общего (средневзвешенного) индекса суммарного квартального ВВП Таможенного Союза (ТС) стран – участников ЕврАзийского Экономического Союза (ЕАЭС) – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, где, конечно, велико влияние российского показателя, выглядит за последние 10 лет следующим образом.

Динамика такого же средневзвешенного индекса суммарного квартального ВВП стран Евросоюза из Восточной Европы (11 государств - Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Румыния, Хорватия, Чехия, Эстония) показывает лучший результат: индекс стран ТС ЕАЭС в III квартале 2016-го - -0,4%, а 11-ти стран ЕС - +2,6%.

Влияние сильнейшего падения ВВП в мировой кризис 2008-09 гг. стран Балтии Латвии, Литвы и Эстонии на общий результат - небольшое (ввиду малого номинального размера экономики этих стран), а влияние национальных индексов крупнейших экономик Польши и Чехии здесь, наоборот, велико.

По аналогии с представленной динамикой квартального ВВП динамика общего (средневзвешенного) индекса суммарного годового ВВП Таможенного Союза (ТС) стран – участников ЕврАзийского Экономического Союза (ЕАЭС) – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России ($1,43 млрд) – на диаграмме.

Динамика такого же средневзвешенного индекса суммарного годового ВВП стран Восточной Европы ($1,13 трлн: 11 стран - Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Румыния, Хорватия, Чехия, Эстония ) за последние 10 лет намного лучше: годовой индекс стран ТС ЕАЭС во II квартале 2016-го - -1,4%, а 9-ти стран Восточной Европы - +3,2%.