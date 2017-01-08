Здание выставочного комплекса «Белэкспо» снесут: на его месте, а также на площадке, где сейчас стоит вторая больница, компанией из ОАЭ будет построен общественно-торговый комплекс.

В конце декабря мэр Минска Андрей Шорец сообщил, что Мингорисполком подписал инвестиционный договор с компанией из ОАЭ. Инвестор готов застроить территорию бывшей 2-ой больницы очередным общественно-торговым комплексом. Для этого власти города дали согласие на снос не только здания больницы, но и павильона «Белэкспо». Шорец сообщил также, что территорию начнут освобождать в начале этого года.

Однако, как рассказал сегодня журналистам и. о. заместителя директора национального выставочного центра «Белэкспо» Павел Якитович, снос перенесут на второе полугодие: до мая в павильоне будут проходить крупные международные выставки, отменить которые было бы просто невозможно.

Стоит отметить, что замену крупнейшей выставочной площадке Минска пока не нашли: поиск площадки все еще идет, вариант властями города нынешнему руководству «Белэкспо» предлагается только один, но и его пока не озвучивают. Обещанное ранее строительство нового выставочного комплекса еще даже не начиналось.

Справка БДГ

НВЦ «Белэкспо» был открыт 27 декабря 1968 года. Помещение использовалось для выставки достижений народного хозяйства БССР и вплоть до девяностых здесь можно было увидеть результаты труда белорусского народа.

В начале 90-х ВДНХ была реорганизована в Республиканский выставочный центр – самостоятельную компанию, проводящую специализированные выставки. Осенью 1996 года, по инициативе Управления делами президента в ведение Республиканского выставочного центра был передан выставочный комплекс на пр. Машерова, 14, (ныне пр. Победителей, 14).

Архитекторы здания С. Ботковский, Ю. Градов и Л. Левин.