В Бресте огласили приговор 55-летнему водителю BMW, который на пешеходном переходе насмерть сбил жительницу Пинска.





Смертельная авария произошла в 3 октября, около 19.50, на улице Ленина. Мужчина ехал со скоростью около 40 км/ч от улицы Гоголя в направлении улицы Мицкевича в крайней правой полосе. Напротив памятника Ленину он сбил 49-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась в больнице через несколько дней.

Обвиняемый в суде свою вину признал полностью, раскаялся, возместил родственникам погибшей нанесенный моральный вред и материальный ущерб.

«Суд Ленинского района Бреста признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум с половиной годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, его лишили на 5 лет права управления транспортными средствами», — сообщил помощник прокурора Бреста Егор Кронда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.