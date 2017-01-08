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Белорусы сократили в 2016 году траты в польских магазинах и торговых центрах
Белорусы в прошлом году урезали траты на покупки в Польше. За год наши соотечественники оформили на погранпереходах Подлясского воеводства чеки Tax Free на 715 миллионов злотых (332,3 миллиона рублей, или почти 170 миллионов долларов по курсу Нацбанка на 1 января этого года), сообщил FINANCE.TUT.BY пресс-секретарь Таможенной палаты в Белостоке Мацей Чернецкий. Эта сумма на 117,4 миллиона рублей
В прошлом году уменьшилось и число чеков Tax Free, которые белорусы оформили на погранпереходах Подлясского воеводства, — 930 тысяч документов. В 2015 году их было на 270 тысяч больше.
Польские таможенники учитывают в статистике путешественников, которые пересекают польско-белорусскую границу на поезде, машине или автобусе и оформляют чеки Tax Free. Мацей Чернецкий уточняет, что чаще всего на этих погранпереходах оформляют возврат НДС белорусы. Товары, на которые путешественники не получали Tax Free, в статистику не входят.
Белорусы активнее всего покупают в соседней стране технику, электронику, продукты, бытовую химию, стройматериалы, одежду и запчасти для автомобилей, рассказывает Мацей Чернецкий.
В прошлом году в Польше
Напомним, с 14 апреля прошлого года в Беларуси
Кроме того, в прошлом году компания Global Blue
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Белорусы по-прежнему везут из Польши технику, электронику, продукты, бытовую химию, стройматериалы и одежду.
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