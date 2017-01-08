﻿ Вход в театр Музкомедии хотят сделать со стороны площади Богушевича. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вход в театр Музкомедии хотят сделать со стороны площади Богушевича

09.01.2017 16:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Эскизное решение проекта реконструкции Белорусского государственного академического музыкального театра рассмотрено на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе столицы, сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: А. Мелеховец

Разработкой проекта занимается «Минскпроект». Судя по представленным на совете материалам, специалисты попытались минимально выйти за существующие стены, но при этом значительно увеличить площадь здания за счет подземного уровня, надстраиваемых и пристраиваемых частей.

По проекту вместимость зрительного зала должна увеличиться с 747 до 950 мест за счет организации балкона, также появится малый зал на 110−120 мест. На новых площадях планируется разместить дополнительные репетиционные помещения, все технические службы и складские помещения, которые сегодня разбросаны по городу.

По желанию руководства театра центральный вход предлагается организовать со стороны пл. Богушевича, сделав там пристройку, в которой расположится двухсветное фойе с гардеробом. А выше — репетиционный блок и административные помещения. Нынешний главный вход останется как дополнительный, он будет вести в малый зал и кафе. Продуман дополнительный технический проезд к театру со стороны ул. Немиги. Также вдоль ул. Мясникова организуют новые парковочные места, правда, в небольшом количестве.

Во время обсуждения на совете представленных материалов поднимали вопрос о целесообразности размещения главного входа со стороны пл. Богушевича. Фактически там пересекаются две крупные магистрали, идут потоки транспорта и пешеходов. Уместен ли тут парадный вход в театр? Однако прозвучало и другое мнение: учитывая, что в перспективе рядом откроется станция метро, возможно, горожанам будет удобно заходить в здание как раз оттуда. Главное, все правильно организовать.

А вот предложенный облик Музыкального театра со стеклянными пристройками не получил одобрения. Члены совета были единодушны: новый вариант нарушил композицию фасада, сделал здание похожим, скорее, на офис. Ушла величественность театра.

В итоге проектной организации рекомендовали подумать о более выразительном облике. Возможно, для этого даже стоит организовать внутренний конкурс в институте. Также членам архитектурно-градостроительного совета хотелось бы услышать мнение авторов первоначального проекта здания — архитекторов Оксаны Ткачук и Владимира Тарновского.

Напомним, строительство музкомедии (как театр называют в народе) было завершено в 1981 году. Тогда это был один из самых просторных театральных объектов. Но со временем коллективу стало проблематично умещаться в здании. Приходится арендовать дополнительные площади для складов, цехов, что усложняет производство и требует дополнительных затрат. Устарела за 35 лет и техническая начинка, требуют замены все системы обслуживания здания. Поэтому вслед за другими городскими театрами пришла очередь обновляться и Белорусскому государственному академическому музыкальному театру.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом стало известно на рассмотрении эскизного решения проекта реконструкции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
10 января в Могилеве откроется взрослая выставка маленьких художников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика