Эскизное решение проекта реконструкции Белорусского государственного академического музыкального театра рассмотрено на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе столицы, сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: А. Мелеховец

Разработкой проекта занимается «Минскпроект». Судя по представленным на совете материалам, специалисты попытались минимально выйти за существующие стены, но при этом значительно увеличить площадь здания за счет подземного уровня, надстраиваемых и пристраиваемых частей.

По проекту вместимость зрительного зала должна увеличиться с 747 до 950 мест за счет организации балкона, также появится малый зал на 110−120 мест. На новых площадях планируется разместить дополнительные репетиционные помещения, все технические службы и складские помещения, которые сегодня разбросаны по городу.

По желанию руководства театра центральный вход предлагается организовать со стороны пл. Богушевича, сделав там пристройку, в которой расположится двухсветное фойе с гардеробом. А выше — репетиционный блок и административные помещения. Нынешний главный вход останется как дополнительный, он будет вести в малый зал и кафе. Продуман дополнительный технический проезд к театру со стороны ул. Немиги. Также вдоль ул. Мясникова организуют новые парковочные места, правда, в небольшом количестве.

Во время обсуждения на совете представленных материалов поднимали вопрос о целесообразности размещения главного входа со стороны пл. Богушевича. Фактически там пересекаются две крупные магистрали, идут потоки транспорта и пешеходов. Уместен ли тут парадный вход в театр? Однако прозвучало и другое мнение: учитывая, что в перспективе рядом откроется станция метро, возможно, горожанам будет удобно заходить в здание как раз оттуда. Главное, все правильно организовать.

А вот предложенный облик Музыкального театра со стеклянными пристройками не получил одобрения. Члены совета были единодушны: новый вариант нарушил композицию фасада, сделал здание похожим, скорее, на офис. Ушла величественность театра.

В итоге проектной организации рекомендовали подумать о более выразительном облике. Возможно, для этого даже стоит организовать внутренний конкурс в институте. Также членам архитектурно-градостроительного совета хотелось бы услышать мнение авторов первоначального проекта здания — архитекторов Оксаны Ткачук и Владимира Тарновского.

Напомним, строительство музкомедии (как театр называют в народе) было завершено в 1981 году. Тогда это был один из самых просторных театральных объектов. Но со временем коллективу стало проблематично умещаться в здании. Приходится арендовать дополнительные площади для складов, цехов, что усложняет производство и требует дополнительных затрат. Устарела за 35 лет и техническая начинка, требуют замены все системы обслуживания здания. Поэтому вслед за другими городскими театрами пришла очередь обновляться и Белорусскому государственному академическому музыкальному театру.