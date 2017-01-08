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10 января в Могилеве откроется взрослая выставка маленьких художников

09.01.2017 16:17 — Разное | Tut.by  
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Выставка детских работ «Зимняя фантазия» открывается в Могилеве 10 января. В выставочном зале на улице Болдина, 1 можно будет увидеть более 100 творений юных художников и мастеров, сообщили в Могилевском горисполкоме.

Экспозиция откроется в 16.00. Для некоторых юных авторов это будет первая взрослая выставка. Зрители увидят работы учащихся школ искусств в жанре батик, акварель, вытинанка, керамика, аппликация. Будут представлены также куклы и мягкие игрушки.

Создателям шедевров не более 11 лет. Для большинства юных художников это далеко не первая выставка.

«Зимняя фантазия» в выставочном зале на улице Болдина, 1 будет открыта для посещения до 16 января.

 
Теги: Могилев
 
 
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