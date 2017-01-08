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Эсминец ВМС США обстрелял иранские ракетные катера

09.01.2017 16:27 — Разное | Tut.by  
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Американский эсминец USS Mahan типа Arleigh Burke открыл предупредительный огонь в сторону иранских военных катеров, сообщает SBS.

Инцидент произошел восьмого января, но известно о нем стало только сегодня. В тот день четыре иранских военных катера Корпуса «стражей исламской революции» приблизились к эсминцу на опасное расстояние в Ормузском проливе.


Фото: wikimedia.org

По словам американских военных, экипаж USS Mahan попытался «установить радиоконтакт с иранскими катерами, но те не отреагировали на просьбу замедлить свой ход».

Тогда эсминец вынужден был сделать предупредительный выстрел, а поднявшийся с его палубы вертолет сбросил сигнальную дымовую шашку. В этот момент иранские суда находились всего в 800 метрах от USS Mahan.

Главным калибром USS Mahan является облегченная 127-мм артиллерийская установка Mark 45, а основным оружием — крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью полета до 2500 километров, способные нести ядерные заряды.

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Главным калибром USS Mahan является облегченная 127-мм артиллерийская установка Mark 45.

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