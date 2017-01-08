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Белорусы в прошлом году урезали траты на покупки в Польше. За год наши соотечественники оформили на погранпереходах Подлясского воеводства чеки Tax Free на 715 миллионов злотых (332,3 миллиона рублей).

Об этом FINANCE.TUT.BY сообщил пресс-секретарь Таможенной палаты в Белостоке Мацей Чернецкий. Эта сумма на 117,4 миллиона рублей меньше, чем за 2015 год.

В прошлом году уменьшилось и число чеков Tax Free, которые белорусы оформили на погранпереходах Подлясского воеводства, — 930 тысяч документов. В 2015 году их было на 270 тысяч больше.

Польские таможенники учитывают в статистике путешественников, которые пересекают польско-белорусскую границу на поезде, машине или автобусе и оформляют чеки Tax Free. Мацей Чернецкий уточняет, что чаще всего на этих погранпереходах оформляют возврат НДС белорусы. Товары, на которые путешественники не получали Tax Free, в статистику не входят.

Белорусы активнее всего покупают в соседней стране технику, электронику, продукты, бытовую химию, стройматериалы, одежду и запчасти для автомобилей, рассказывает Мацей Чернецкий.

В прошлом году в Польше изменились правила оформления Tax Free. Чтобы вернуть НДС от покупок в этой стране, нужно купить товары на сумму не менее 300 злотых (около 77 долларов). Ранее минимальная сумма покупок была на 100 злотых меньше.

Напомним, с 14 апреля прошлого года в Беларуси начали действовать новые таможенные правила. Тем, кто ездит за границу чаще, чем раз в три месяца, можно ввести товара на сумму не более 300 евро и весом не более 20 килограммов. За превышение лимитов придется заплатить пошлину. Нововведение могло сказаться на тратах белорусов в Польше.

Кроме того, в прошлом году компания Global Blue ввела комиссию за возврат денег по чекам Tax Free, по которым сумма для выплаты превышает 50 евро. В случае превышения этого лимита за каждый чек придется заплатить по 3 евро комиссии.