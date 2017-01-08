﻿﻿ Убийство игуменьи: новые подробности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Убийство игуменьи: новые подробности

09.01.2017 16:54 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Женщина, совершившая преступление, была психически нездорова. Матушка Василисса была ее крестной матерью.

Сообщается, что подозреваемой 29 лет, она приехала в Беларусь из Казахстана, попала в монастырь, из которого несколько раз уходила. В 2010 году она поселилась в Жодино, где работала швеей на фабрике, затем переехала в Борисов, пишет TUT.BY.

По словам начальника швейного цеха, женщина обладала сложным характером и не могла сойтись с людьми, постоянно с кем-то спорила не только на работе, но и в общежитии.

В 2015 году женщина несколько раз была оштрафована милицией за распитие спиртных напитков в общественном месте и пререкательство с сотрудниками милиции. Вскоре после этого она оказалась в монастыре.

Вечером 5 января девушка набросилась с ножом на матушку, нанесла более 10 ударов, монахини вызвали скорую, но пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

По словам Епископа Вениамина, женщина, совершившая преступление, психически нездорова. По совету одного из священнослужителей она пришла к матушке Василиссе за помощью. Подозреваемая приняла крещение, и матушка стала крестной матерью.

«В последнее время эта раба божья была особо неспокойна, у нее были явные признаки одержимости. После преступления сестры обратили внимание, что у нее было раздвоение личности и она не до конца осознавала то, что делает», – рассказал Епископ Вениамин в программе «Свет ТВ».

В данное время Следственным комитетом по Минской области проводится расследование, в отношении задержанной назначена психолого-психиатрическая экспертиза, подозреваемая заключена под стражу.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина, совершившая преступление, была психически нездорова. Матушка Василисса была ее крестной матерью.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как белорусская девушка стала вратарем хоккейного клуба в Швеции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика