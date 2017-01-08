Женщина, совершившая преступление, была психически нездорова. Матушка Василисса была ее крестной матерью.

Сообщается, что подозреваемой 29 лет, она приехала в Беларусь из Казахстана, попала в монастырь, из которого несколько раз уходила. В 2010 году она поселилась в Жодино, где работала швеей на фабрике, затем переехала в Борисов, пишет TUT.BY .

По словам начальника швейного цеха, женщина обладала сложным характером и не могла сойтись с людьми, постоянно с кем-то спорила не только на работе, но и в общежитии.

В 2015 году женщина несколько раз была оштрафована милицией за распитие спиртных напитков в общественном месте и пререкательство с сотрудниками милиции. Вскоре после этого она оказалась в монастыре.

Вечером 5 января девушка набросилась с ножом на матушку, нанесла более 10 ударов, монахини вызвали скорую, но пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

По словам Епископа Вениамина, женщина, совершившая преступление, психически нездорова. По совету одного из священнослужителей она пришла к матушке Василиссе за помощью. Подозреваемая приняла крещение, и матушка стала крестной матерью.

«В последнее время эта раба божья была особо неспокойна, у нее были явные признаки одержимости. После преступления сестры обратили внимание, что у нее было раздвоение личности и она не до конца осознавала то, что делает», – рассказал Епископ Вениамин в программе «Свет ТВ».

В данное время Следственным комитетом по Минской области проводится расследование, в отношении задержанной назначена психолого-психиатрическая экспертиза, подозреваемая заключена под стражу.