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Водителя на KIA не пустили "под знак" на стоянку. Она заблокировала выезд и показала жест
Читатель AUTO.TUT.BY Евгений прислал в редакцию видео со своего регистратора: в ролике запечатлено, как его машина выезжает с парковки возле магазина «Корона» в Курасовщине. Навстречу ему, вопреки знакам, которые запрещают поворот в этом месте на парковку, заезжают автомобили. Евгений нарушителей решил не пропускать, в ответ не только получил от женщины-водителя KIA неприличный жест, но и заблокировала выезд со стоянки.
— Я уже лет десять живу в Минске и часто бываю в этом магазине — он находится по пути к моему дому. На знак, установленный перед въездом: «Движение прямо или направо», не обращают внимание многие водители и постоянно заворачивают налево, на стоянку. Хотя заезд на парковку организован чуть дальше, — рассказал AUTO.TUT.BY Евгений. — Меня это и раньше раздражало, но 7 января, когда я в очередной раз ехал из магазина, было очень скользко. Выезд с парковки идет по небольшой горочке, и конечно, останавливаться там было нежелательно. А тут встречные машины заезжают.
Евгений поставил свою машину так, что въезжающие авто проехать на стоянку не смогли. Мужчина подошел к женщине за рулем KIA и сказал, что здесь въезжать нельзя. Видя, что автомобилистка уезжать не желает, Евгений по телефону сообщил о нарушителях в ГАИ.
— Два водителя стоявшие на въезде за этой женщиной развернулись и уехали, а дама сдала задом, а потом развернула машину поперек выезда, остановилась и включила аварийку, а потом в окно показала мне оскорбительный жест.
За Евгением уже стояли машины на выезд, все они не могли проехать. Водитель на микроавтобусе не стал ждать, когда отъедет KIA и поехал по бордюрам.
— Я и другие водители говорили ей отъехать. А она кричала мне через окно, что нечего ее учить ездить.
— Я еще не решил, буду ли писать заявление в милицию на эту женщину. Я вообще не «учитель» на дорогах. Просто хочется, чтобы ей стало стыдно и она так больше не делала.
Ситуацию прокомментировали в ГАИ Октябрьского района, на территории которой находится вышеупомянутый ТЦ «Корона».
— На видео водители, которые въезжают на парковку действительно нарушают ПДД. Но водителю, в машине которого находился видеорегистратор, не стоило идти на конфликт и создавать позади себя «хвост» из машин. Для того, чтобы наказать нарушителей достаточно было предоставить в ГАИ видеозапись и написать заявление. Это было бы более действенно, и время бы зря не потратили и настроение себе бы не испортили.
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Заезд на эту парковку организован чуть дальше, но многие водители не обращают внимание на знаки, запрещающие движение, и едут на "встречку".
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