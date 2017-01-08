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Журавков: изменения правил приема в ВУЗы были ожидаемы

09.01.2017 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Указом президента в Беларуси изменяются правила приема в ВУЗы и ССУЗы, в частности, теперь абитуриенты могут сдавать четыре предмета на ЦТ, а сертификат с баллом будет действителен в течение двух лет.

В беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым экс-министр образования, ныне — заведующий кафедрой теоретической и прикладной механики механико-математического факультета БГУ Михаил Журавков рассказал, что новые правила поступления были ожидаемы, соответственно, будущим абитуриентам хватит времени на полноценную подготовку.

"Есть целый перечень специальностей, где ЦТ отличается всего одним предметом. И наличие ограничения на три экзамена не давало абитуриентам маневра. Поэтому изменение позволит им более спокойно готовиться к поступлению в и расширить перечень специальностей, куда можно поступить", — рассказал Михаил Журавков.

По словам экс-министра образования, еще один существенный момент в том, что сертификаты централизованного тестирования будут действительны в течение двух лет.

"Если абитуриент при поступлении не набрал нужного количества баллов, он может предъявить результаты ЦТ в следующем году. Или сдать централизованное тестирование повторно и поступить с более высоким баллом", — отметил собеседник Sputnik.

Кроме того, существенные изменения касаются поступления выпускников ССУЗов на сокращенный срок обучения. Теперь абитуриент будет зачисляться в ВУЗ по результатам двух экзаменов.

Также Михаил Журавков пояснил и анонсированную Министерством образования скорую разработку независимого национального выпускного экзамена в школах.

"Во всем мире такая форма есть, это делается только на благо учеников и улучшает систему управления качеством образования в стране. Мы к этому придем", — констатировал Михаил Журавков.

Полную версию беседы с экс-министром образования, заведующим кафедрой теоретической и прикладной механики механико-математического факультета БГУ Михаилом Журавковым об изменениях правил приема в ВУЗы слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Один из разработчиков новых правил приема в ВУЗы и ССУЗы, экс-министр образования Михаил Журавков рассказал радио Sputnik Беларусь о том, что изменится в жизни...

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