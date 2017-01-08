|
Журавков: изменения правил приема в ВУЗы были ожидаемы
09.01.2017 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Указом президента в Беларуси изменяются
В беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым экс-министр образования, ныне — заведующий кафедрой теоретической и прикладной механики механико-математического факультета БГУ
"Есть целый перечень специальностей, где ЦТ отличается всего одним предметом. И наличие ограничения на три экзамена не давало абитуриентам маневра. Поэтому изменение позволит им более спокойно готовиться к поступлению в и расширить перечень специальностей, куда можно поступить", — рассказал Михаил Журавков.
По словам экс-министра образования, еще один существенный момент в том, что сертификаты централизованного тестирования будут действительны в течение двух лет.
"Если абитуриент при поступлении не набрал нужного количества баллов, он может предъявить результаты ЦТ в следующем году. Или сдать централизованное тестирование повторно и поступить с более высоким баллом", — отметил собеседник Sputnik.
Кроме того, существенные изменения касаются поступления выпускников ССУЗов на сокращенный срок обучения. Теперь абитуриент будет зачисляться в ВУЗ по результатам двух экзаменов.
Также Михаил Журавков пояснил и анонсированную Министерством образования скорую разработку независимого национального выпускного экзамена в школах.
"Во всем мире такая форма есть, это делается только на благо учеников и улучшает систему управления качеством образования в стране. Мы к этому придем", — констатировал Михаил Журавков.
Полную версию беседы с экс-министром образования, заведующим кафедрой теоретической и прикладной механики механико-математического факультета БГУ Михаилом Журавковым об изменениях правил приема в ВУЗы слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из разработчиков новых правил приема в ВУЗы и ССУЗы, экс-министр образования Михаил Журавков рассказал радио Sputnik Беларусь о том, что изменится в жизни...
|
Архив (Разное)
Комментарии