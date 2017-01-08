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Разработчик рассказал об особенностях новейшего российского ЗРК "Бук-М3"

09.01.2017 17:49 — Разное | Tut.by  
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Российские войска начали получать новейшие зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», разработанные концерном «Алмаз-Антей», сообщает lenta.ru. Гендиректор Научно-исследовательского института приборостроения имени Тихомирова Юрий Белый, непосредственно участвовавший в создании ЗРК, рассказал об особенностях нового комплекса.


Транспортно-пусковая установка комплекса «Бук-М3». Фото: almaz-antey.ru

По его словам, среди мобильных комплексов класса средней дальности равных комплексу «Бук-М3» не существует. В какой-то мере его аналогом можно назвать европейский SAMP-T.

«Бук-М3» от прежних версий отличает наличие на каждой самоходной огневой установке сразу шести ракет готовых к бою (раньше было только четыре). А на транспортно-пусковой установке размещено двенадцать ракет, вместо шести, как раньше.

Проходимость и грузоподъемность установки были улучшены за счет применения семикатковых гусеничных шасси. Использование транспортно-пусковых контейнеров для ракет упростило эксплуатацию.

Специально для «Бук-М3» была разработана новая ракета 9М317М, имеющая повышенную эффективность против крылатых и тактических баллистических ракет.

Дивизион «Бук-М3» способен одновременно обстреливать до 36 целей на дальности от 2,5 до 70 км, летящих на высоте до 35 км со скоростью порядка трех километров в секунду.

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В ходе модернизации была увеличена зона поражения всех видов воздушных целей, вплоть до тактических и крылатых ракет.

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