Российские войска начали получать новейшие зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», разработанные концерном «Алмаз-Антей», сообщает lenta.ru. Гендиректор Научно-исследовательского института приборостроения имени Тихомирова Юрий Белый, непосредственно участвовавший в создании ЗРК, рассказал об особенностях нового комплекса.



Транспортно-пусковая установка комплекса «Бук-М3». Фото: almaz-antey.ru

По его словам, среди мобильных комплексов класса средней дальности равных комплексу «Бук-М3» не существует. В какой-то мере его аналогом можно назвать европейский SAMP-T.

«Бук-М3» от прежних версий отличает наличие на каждой самоходной огневой установке сразу шести ракет готовых к бою (раньше было только четыре). А на транспортно-пусковой установке размещено двенадцать ракет, вместо шести, как раньше.

Проходимость и грузоподъемность установки были улучшены за счет применения семикатковых гусеничных шасси. Использование транспортно-пусковых контейнеров для ракет упростило эксплуатацию.

Специально для «Бук-М3» была разработана новая ракета 9М317М, имеющая повышенную эффективность против крылатых и тактических баллистических ракет.

Дивизион «Бук-М3» способен одновременно обстреливать до 36 целей на дальности от 2,5 до 70 км, летящих на высоте до 35 км со скоростью порядка трех километров в секунду.