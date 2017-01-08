|
Разработчик рассказал об особенностях новейшего российского ЗРК "Бук-М3"
Российские войска начали получать новейшие зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», разработанные концерном «Алмаз-Антей»,
По его словам, среди мобильных комплексов класса средней дальности равных комплексу «Бук-М3» не существует. В какой-то мере его аналогом можно назвать европейский SAMP-T.
«Бук-М3» от прежних версий отличает наличие на каждой самоходной огневой установке сразу шести ракет готовых к бою (раньше было только четыре). А на транспортно-пусковой установке размещено двенадцать ракет, вместо шести, как раньше.
Проходимость и грузоподъемность установки были улучшены за счет применения семикатковых гусеничных шасси. Использование транспортно-пусковых контейнеров для ракет упростило эксплуатацию.
Специально для «Бук-М3» была разработана новая ракета 9М317М, имеющая повышенную эффективность против крылатых и тактических баллистических ракет.
Дивизион «Бук-М3» способен одновременно обстреливать до 36 целей на дальности от 2,5 до 70 км, летящих на высоте до 35 км со скоростью порядка трех километров в секунду.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе модернизации была увеличена зона поражения всех видов воздушных целей, вплоть до тактических и крылатых ракет.
|
Архив (Разное)
Комментарии