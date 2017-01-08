В Несвиже владельцы двух автомобилей должны были забрать их со стоянки еще до наступления нового года. Однако 1 января им пришлось писать заявления в милицию о розыске и привлечении к ответственности неизвестного, повредившего их машины. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

Утром 1 января с заявлением о пропаже Ford Fiesta обратился директор СТО. По его словам, 31 декабря после ремонта автомобиля работники СТО сообщили владельцу, что он может забрать свое авто.

— По каким-то причинам у мужчины не получалось забрать транспортное средство в течение рабочего дня, поэтому стороны условились, что сотрудники СТО оставят незапертую машину с ключами на автостоянке, а владелец заберет ее вечером, — рассказали в милиции.

В предновогодней суете у мужчины так и не получилось забрать свою машину, а на следующий день, приехав на СТО, директор ее не обнаружил. Зато он увидел практически полностью разбитый автомобиль Peugeot Partner — эту машину также должны были забрать накануне, но приехавший владелец не смог ее завести.

Прибывшая на место инцидента следственно-оперативная группа обнаружила угнанный Ford недалеко от стоянки. С помятым кузовом, оборванными зеркалами и дворниками он стоял, упершись носом в бетонный забор.

Восстановить картину произошедшего милиционерам помогли камеры видеонаблюдения.

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— На стоянку зашли двое мужчин. Некоторое время они просто стояли, а после, скорее всего, вспыхнула ссора. Один из них ушел. Второй начал осыпать беспорядочными ударами автомобили, пытаясь причинить максимальный урон. Затем, дернув за ручку двери Ford, увидел, что тот не заперт. Молодой человек забрался в машину и затих до утра, — рассказали в УВД.

Утром мужчина решил вернуться домой на авто, но, проехав около пятисот метров, уперся в бетонный забор, кое-как выбрался из машины и продолжил путь пешком.

Для установления личности мужчины милиционерам понадобилось пять суток. Хулиганом оказался 25-летний житель одной из пригородных деревень, ранее не судимый.

Как пояснил сам молодой человек, после встречи Нового года он с друзьями направился на центральную городскую елку. По дороге компания затеяла игру в снежки. Через несколько минут он разругался практически со всеми своими знакомыми — дело даже чуть было не дошло до драки. Далее молодой человек продолжил путь в компании уже только одного знакомого, но и с ним он разругался на стоянке при подходе к городу.