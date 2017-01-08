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McDonald's продал большую часть своего бизнеса в Китае

09.01.2017 18:22 — Разное | Ежедневник  
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McDonald's продал большую часть своего бизнеса в Китае

gazeta.ru

Американская компания McDonald's продаст 80% своего бизнеса в Китае и Гонконге.

McDonald's заключил сделку о продаже с инвестфондом Citic Capital, контролируемый китайским правительством и американской частной компанией The Carlyle Group на сумму 2,08 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

Citic получит 52%, а Carlyle – 28% бизнеса, оставшиеся 20% сохранятся за McDonald's. В рамках сделки покупатели получат франшизу на развитие ресторанов McDonald's на 20 лет.

Основным мотивом сделки в McDonald's назвали изменение структуры бизнеса в азиатском регионе, которое проводится с целью рационализировать глобальные операции. Сделка, которую предполагается закрыть во втором квартале 2017 года, пока еще не получила одобрение регуляторов.

Отметим, что ресторанов McDonald's в Китае, Гонконге, Южной Корее насчитывается около 2,2 тысяч.

 
 
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Американская компания McDonald's продаст 80% своего бизнеса в Китае и Гонконге.

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