При въезде через аэропорт Минск-2 жители 80 стран смогут находиться в Беларуси 5 дней без виз.

Указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», подписанный сегодня Александром Лукашенко, распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и проч.

В первую очередь в список попали страны, благоприятные в миграционном плане, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан, сообщили в пресс-службе президента Беларуси. Кроме того, без виз к нам смогут въезжать неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

Таким образом белорусские власти надеются активизировать туризм, бизнес-поездки.

Указ вступит в силу через месяц.