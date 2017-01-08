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Беларусь отменяет визы для жителей 80 стран
При въезде через аэропорт Минск-2 жители 80 стран смогут находиться в Беларуси 5 дней без виз.
Указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», подписанный сегодня Александром Лукашенко, распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и проч.
В первую очередь в список попали страны, благоприятные в миграционном плане, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан,
Таким образом белорусские власти надеются активизировать туризм, бизнес-поездки.
Указ вступит в силу через месяц.
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При въезде через аэропорт Минск-2 жители 80 стран смогут находиться в Беларуси 5 дней без виз.
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