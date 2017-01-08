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Беларусь отменяет визы для жителей 80 стран

09.01.2017 18:21 — Разное | БДГ  
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При въезде через аэропорт Минск-2 жители 80 стран смогут находиться в Беларуси 5 дней без виз.

Указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», подписанный сегодня Александром Лукашенко, распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и проч.

В первую очередь в список попали страны, благоприятные в миграционном плане, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан, сообщили в пресс-службе президента Беларуси. Кроме того, без виз к нам смогут въезжать неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

Таким образом белорусские власти надеются активизировать туризм, бизнес-поездки.

Указ вступит в силу через месяц.

 
Теги: Минск
 
 
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При въезде через аэропорт Минск-2 жители 80 стран смогут находиться в Беларуси 5 дней без виз.

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