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ИД «Коммерсант» закрывает журналы «Деньги» и «Власть»
09.01.2017 19:08 — Разное | Ежедневник
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Издательский дом «КоммерсантЪ» закрывает печатные версии журналов «Деньги» и «Власть», рассказал RNS источник в руководстве ИД и подтвердил сотрудник редакции.
«Редакциям журналов сообщили, что закрывают бумагу, а онлайн-версии останутся», — сказал сотрудник редакции, уточнив, что решение о сохранении онлайн-версий не окончательное. По словам источника в менеджменте ИД, интернет-версии изданий точно продолжат работу.
Шеф-редактор «Ъ» Сергей Яковлев в
Генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Владимир Желонкин на момент публикации материала не прокомментировал информацию о приостановке печатного выпуска журналов. Шеф-редактор издательского дома Сергей Яковлев не ответил на звонок корреспондента
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Издательский дом «КоммерсантЪ» закрывает печатные версии журналов «Деньги» и «Власть», рассказал RNS источник в руководстве ИД и подтвердил сотрудник редакции.
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