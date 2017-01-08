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ИД «Коммерсант» закрывает журналы «Деньги» и «Власть»

09.01.2017 19:08 — Разное | Ежедневник  
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ИД «Коммерсант» закрывает журналы «Деньги» и «Власть»

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Издательский дом «КоммерсантЪ» закрывает печатные версии журналов «Деньги» и «Власть», рассказал RNS источник в руководстве ИД и подтвердил сотрудник редакции.

«Редакциям журналов сообщили, что закрывают бумагу, а онлайн-версии останутся», — сказал сотрудник редакции, уточнив, что решение о сохранении онлайн-версий не окончательное. По словам источника в менеджменте ИД, интернет-версии изданий точно продолжат работу.

Шеф-редактор «Ъ» Сергей Яковлев в комментарии «Секрету фирмы» уточнил, что решение не принято. «На это уйдет какое-то время, и пока ничего не меняется, — подчеркнул он. — Время от времени такие вопросы любой издательский дом обсуждает. На протяжении последних пяти лет мы каждый год обсуждаем этот вопрос. Не более того».

Генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Владимир Желонкин на момент публикации материала не прокомментировал информацию о приостановке печатного выпуска журналов. Шеф-редактор издательского дома Сергей Яковлев не ответил на звонок корреспондента RNS.

 
 
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Издательский дом «КоммерсантЪ» закрывает печатные версии журналов «Деньги» и «Власть», рассказал RNS источник в руководстве ИД и подтвердил сотрудник редакции.

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