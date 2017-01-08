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За 2016 год белорусы продали 2,4 миллиарда долларов чистыми
09.01.2017 20:07 — Разное | Ежедневник
По данным Национального банка Беларуси, за двенадцать месяцев 2016 года белорусы продали 2,4 млрд долларов налом чистыми.
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При этом в декабре объем покупки наличной валюты оказался максимальным с июня 2016 года.
За весь прошлый год белорусы продали наличными на чистой основе 2,441 млрд долларов в эквиваленте.
В январе-декабре белорусы купили 5,723 млрд долларов иностранной валюты (с учетом безналичной), продав 7,617 млрд.
Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси за 2016-й год купили иностранной валюты на 16,349 млрд долларов, продали — на 16,143 млрд.
Пока тенденции, озвученные Нацбанком, полностью подтверждаются: у населения при снижении уровня доходов сохраняется привычка к потреблению, которое падает меньше, чем доходы, то есть тратятся сбережения. При этом, по последним статданным, зарплаты в Беларуси снижались три последних месяца подряд, а у минчан и вовсе пять месяцев.
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По данным Национального банка Беларуси, за двенадцать месяцев 2016 года белорусы продали 2,4 млрд долларов налом чистыми.
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