84-летний хоккеист сборной Германии Эдуард Бшайд, который был самым возрастным игроком Рождественского турнира-2017, рассказал корреспонденту газеты «Прессбол» Сергею Николаеву о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко в его присутствии на льду еще ни разу не огорчал немецкого кипера.



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— Как вам вообще Рождественский турнир?

— Он всегда производит очень хорошее впечатление. Я ведь здесь уже далеко не в первый раз. Если быть точным — в девятый. Организация замечательная. И постоянно выхожу на лед, в каждой встрече. Правда, ненадолго — минуты на две или три. Помню, однажды в матче с финнами даже исполнял буллит. Так волновался — аж вспотел. А когда наша сборная встречается с белорусской, моя задача — играть персонально против Лукашенко.

— В самом деле?!

— Да-да. Смотрю, чтобы он не забросил шайбу в наши ворота! И знаешь, за все эти девять лет ваш президент ни разу не сумел отличиться, когда я был на льду.

7 января команда Александра Лукашенко в 10-й раз выиграла Рождественский международный турнир любителей хоккея.

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