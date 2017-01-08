﻿﻿ 84-летний хоккеист сборной Германии: Моя задача - играть персонально против Лукашенко. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

84-летний хоккеист сборной Германии: Моя задача - играть персонально против Лукашенко

09.01.2017 20:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

84-летний хоккеист сборной Германии Эдуард Бшайд, который был самым возрастным игроком Рождественского турнира-2017, рассказал корреспонденту газеты «Прессбол» Сергею Николаеву о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко в его присутствии на льду еще ни разу не огорчал немецкого кипера.


Фото: БЕЛТА

— Как вам вообще Рождественский турнир?

— Он всегда производит очень хорошее впечатление. Я ведь здесь уже далеко не в первый раз. Если быть точным — в девятый. Организация замечательная. И постоянно выхожу на лед, в каждой встрече. Правда, ненадолго — минуты на две или три. Помню, однажды в матче с финнами даже исполнял буллит. Так волновался — аж вспотел. А когда наша сборная встречается с белорусской, моя задача — играть персонально против Лукашенко.

— В самом деле?!

— Да-да. Смотрю, чтобы он не забросил шайбу в наши ворота! И знаешь, за все эти девять лет ваш президент ни разу не сумел отличиться, когда я был на льду.

7 января команда Александра Лукашенко в 10-й раз выиграла Рождественский международный турнир любителей хоккея.

Смотрите также: Соточка президента. Как выглядит статистика Лукашенко на Рождественских турнирах по хоккею

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
84-летний хоккеист сборной Германии Эдуард Бшайд, который был самым возрастным игроком Рождественского турнира-2017, рассказал о том, что президент Беларуси...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
За 2016 год белорусы продали 2,4 миллиарда долларов чистыми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика